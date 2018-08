Politica



Variante di Antraccoli, via libera definitivo dal consiglio

mercoledì, 1 agosto 2018, 08:05

di eliseo biancalana

Via libera definitivo dall'aula di Palazzo Santini alla cosiddetta Variante di Antraccoli e alla conseguente costruzione di un centro civico nel quartiere. Il consiglio comunale ha approvato le controdeduzioni dell'amministrazione comunale alle osservazioni presentate dai cittadini. Il dibattito ha visto una dura polemica politica, con l'opposizione che ha accusato la giunta di aver diviso il quartiere, mentre per la maggioranza la minoranza ha strumentalizzato la vicenda.

È stato l'assessore all'urbanistica Serena Mammini a presentare la proposta di delibera ai consiglieri. L'assessore ha ricordato che la variante era già stata approvata in consiglio comunale l'anno scorso, sotto la precedente amministrazione Tambellini, che aveva accolto una richiesta proveniente dall'associazione paesana La Biribaola (la stessa che organizza la sagra locale). In seguito sono giunte al comune due osservazioni sul provvedimento, una presentata da Eugenio Santelli, l'altra da Lido Moschini (che rappresentano due organizzazioni locali contrari alla variante). L'amministrazione ha ritenuto pertinenti le osservazioni, ma le ha accolte solo in piccola parte, escludendo che nell'area possano sorgere impianti sportivi. Per il resto la giunta ha confermato la volontà di consentire la nascita di un centro civico nel quartiere, le cui caratteristiche verranno definite in un successivo bando di gara che sarà scritto ascoltando le realtà del territorio.

È poi seguito il dibattito tra i consiglieri. Secondo la presidente della commissione urbanistica Francesca Pierotti (PD) le polemiche sulla variante sono derivate dal fatto che non sono state comprese le finalità dell'amministrazione. Simona Testaferrata (Forza Italia) ha invece denunciato che i cittadini si sono visti calare dall'alto il provvedimento e ha accusato la maggioranza di aver diviso il quartiere, realizzando "una variante ad hoc per la Biribaola". Daniele Bianucci (Sinistra con Tambellini) ha ammesso che il modo in cui si è arrivati all'approvazione della variante è "migliorabile", ma si è detto convinto che il dialogo intrapreso dalla giunta con le associazioni del territorio possa portare a un compromesso tra le posizioni delle diverse associazioni, tutelando l'area verde. Molto duro Fabio Barsanti (CasaPound) che ha definito la variante con epiteti pesanti, tra cui "troiaio" e "marchetta elettorale".

In particolare, l'ex candidato sindaco ha ricordato i legami affettivi tra un membro della Biribaola e un consigliere, e ha accusato la maggioranza di "parentopoli". "Affermazioni senza nessun fondamento" ha controreplicato Gabriele Olivati (Lucca Civica), per il quale la giunta ha raccolto una richiesta proveniente dal paese. Critiche al provvedimento sono arrivate da Alessandro Di Vito (SìAmo Lucca), Massimiliano Bindocci (M5S) e Remo Santini (SìAmo Lucca) per i quali la variante andava ripensata tenendo conto delle diverse posizioni del paese di Antraccoli.

Le controdeduzioni sono state approvate con il voto favorevole della solo maggioranza di centrosinistra, mentre centrodestra, M5S e CasaPound non hanno partecipato al voto.