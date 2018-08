Politica



Viabilità a San Filippo, l'attacco di Torrini (SiAmo Lucca)

martedì, 21 agosto 2018, 15:30

"Capisco che chi non fa non falla, tuttavia operare senza tener conto delle conseguenze è, nella migliore delle ipotesi, da presuntuosi!". Esordisce così l'attaco del consigliere comunale Enrico Torrini (SìAmo Lucca) alla giunta per la nuova viabilità a San Filippo.

"In questo caso - continua il consigliere- avevamo avvertito l'amministrazione, già il 10 agosto, del caos cui avrebbe sottoposto la cittadinanza dei due quartieri interessati dagli stravolgimenti della viabilità. Siamo consapevoli altresì del fatto che le novità spaventano e disturbano, nel caso specifico però, un confronto con la cittadinanza o, almeno, un test con segnaletica provvisoria anziché definitiva, sarebbe stato auspicabile!"

"La soluzione dell'amministrazione - prosegue Torrini - ci pare completamente sbagliata, porta ad intensificare il traffico in maniera importante sulle piccole stradine di pertinenza residenziale di San Filippo, e sulla circonvallazione specialmente davanti porta Elisa. Oltretutto c'è un cartello sicuramente errato posizionato sulla via di Tiglio poco prima del cimitero dove si indica che a 180 metri c'è il divieto di transito dei mezzi pesanti. Arrivati a quel punto svoltano a sinistra in Via della Chiesa XXI e finiscono nel labirinto delle strade residenziali di S. Filippo".

"Avremmo preferito inoltre un passaggio in commissione lavori pubblici - conclude il consigliere - affinché i consiglieri comunali fossero a conoscenza della scellerata scelta di variare la viabilità ad est della città. Questa è la dimostrazione della considerazione che l'amministrazione ha del consiglio comunale".