Politica



Affidamenti diretti nel turismo, il dirigente a Santini: "Caccia alle streghe"

lunedì, 17 settembre 2018, 12:47

di eliseo biancalana

"Illazioni". Così Giovanni Marchi, dirigente del settore dipartimentale 6 ("Promozione del Territorio") del comune di Lucca, ha liquidato alcune delle considerazioni che sono state fatte sull'argomento dell'odierna seduta della commissione consiliare controllo e garanzia, presieduta e convocata da Remo Santini (SìAmo Lucca). Oggetto della riunione, la verifica dell'iter della procedura per l'affidamento diretto di due incarichi alla ditta MDT, concernenti la promozione turistica.

Nello specifico, sono due le procedure che sono finite all'attenzione della commissione. La prima è la determinazione 2104 del 5 dicembre 2017 avente per oggetto "l'affidamento del servizio di progettazione e fornitura di materiali informativi dell'offerta turistica". La seconda è la numero 942 del 15 giugno 2018, e riguarda l'affidamento del "servizio di assistenza e manutenzione dei siti web del comune di Lucca "turismo.lucca.it" e "madeinlucca.it" incluso il trasferimento dal database "madeinlucca.it" su piattaforma drupal". Di fronte ai consiglieri comunali, Marchi ha esordito ricostruendo l'iter delle due procedure. Ma ben presto il presidente della commissione Santini ha portato la discussione su un aspetto specifico: i rapporti tra la ditta a cui sono stati affidati i due servizi e una dipendente comunale che lavora presso l'ufficio turismo. Si tratta di un tema sollevato sui giornali dalla lista civica SìAmo Lucca, sulla base di alcune pagine web che menzionano tale dipendente.

Agli interrogativi posti dal presidente, Marchi ha anzitutto replicato che la questione non sarebbe di competenza della commissione controllo e garanzia, dato che non attiene alla regolarità degli atti. Ma poi il dirigente non ha nascosto il suo disappunto per il "tono della trattazione" delle due procedure, a suo dire basato su delle "illazioni". Marchi ha negato la veridicità di alcune delle considerazioni che sono state fatte sui due affidamenti diretti. Il dirigente ha sottolineato che la ditta affidataria non è stata l'unica a presentare un'offerta e che non è vero che non ci sono stati ribassi, come è stato invece scritto sui giornali. Ma soprattutto Marchi ha negato che tra la MDT e la dipendente comunale ci siano rapporti, e ha definito la lavoratrice "una persona estremamente competente". In sintesi, per il dirigente tutta la vicenda mediatica non sarebbe nient'altro che una "caccia alle streghe".

Presente in commissione anche l'assessore al turismo Stefano Ragghianti, che ha sostenuto la propria estraneità alle due vicende, in quanto trattate dagli uffici comunali. Per il consigliere Pilade Ciardetti (Sinistra con Tambellini) quello che è importante rilevare è che non è dipeso dalla dipendente l'affidamento dei due servizi alla MDT.