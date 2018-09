Politica



Camere miste al S. Luca, interrogazione al sindaco delle opposizioni

sabato, 8 settembre 2018, 17:34

Le liste civiche SìAmoLucca e Lucca in Movimento hanno presentato un'interrogazione al sindaco Tambellini sulla vicenda delle camere miste uomo e donna all'ospedale San Luca, situazione sollevata dai Comitati sanità, e in generale sulla quantità di posti letto attualmente disponibili.

"Il Comune (articolo 3 dello Statuto Comunale), nell'ambito delle leggi regionali e nazionali, delle deliberazioni della Comunità europea e delle Carte dei Diritti dell'Onu, concorre a garantire, per quanto di sua competenza il diritto dei cittadini alla salute - spiegano nell'interrogazione i cinque consiglieri comunali delle liste civiche Remo Santini, Serena Borselli, Cristina Consani, Alessandro Di Vito, Enrico Torrini -. Considerato che il San Luca, fortemente voluto dalle amministrazioni locali, era stato concepito come una struttura dinamica in grado di adattarsi ad una evoluzione permanente e avrebbe consentito di raggiungere importanti obiettivi quali efficacia, funzionalità, comfort e sicurezza, e che la "centralità e salvaguardia del malato" dovevano essere elementi fondamentali, chiediamo che siano resi disponibili i dati giornalieri di quanti pazienti siano stati collocati in camere miste negli ultimi 4 anni, quanti posti letto sono stati resi "non disponibili" nel periodo estivo e di quanti posti letto ha attualmente il San Luca dopo il periodo estivo, se esistono procedure aziendali che regolamentano la sistemazione dei pazienti in camere miste e se gli stessi pazienti vengano preventivamente informati, se i pazienti vengono ricollocati in una camera omogenea appena la stessa si renda disponibile - le motivazioni che spingono a tale modalità di ricovero soprattutto nella Degenza Ordinaria, e se esistono altre realtà all'interno del San Luca di camere miste oltre alla Degenza ordinaria e in che misura sono le stesse modulate".

L'interrogazione è rivolta a Tambellini anche in veste di presidente della Conferenza dei sindaci Asl.