CasaPound, aggiungi un posto a tavola

sabato, 22 settembre 2018, 17:06

"Il centro storico continua a mantenere il suo fascino solo per le bellezze monumentali che ci sono state tramandate nei secoli, ma la manutenzione è assente, soprattutto in alcune zone, e il degrado imperante". A sostenerlo, in una nota, è l'ex candidato sindaco e ora consigliere comunale Remo Santini

sabato, 22 settembre 2018, 02:07

I portavoce del M5S senatore Gianluca Ferrara, deputato Gloria Vizzini, il consigliere regionale Giacomo Giannarelli con alcuni attivisti lucchesi e rappresentanti associazioni ambientaliste, accompagnati da Beppe Pardini, si sono presentati presso il cantiere dell’ex Officine Lazzi

venerdì, 21 settembre 2018, 13:27

Lo afferma Luca Poletti, consigliere provinciale delegato all'istruzione che ha rappresentato la provincia di Lucca oggi, insieme con la dirigente del settore istruzione di Palazzo Ducale Rossana Sebastiani, in occasione della firma delprotocollo sull'Educazione alla cittadinanza responsabile siglata all'ITI Fermi di Lucca

giovedì, 20 settembre 2018, 17:33

L'Associazione “Sinistra con” esprime solidarietà e vicinanza alle vittime delle aggressioni, ferma condanna delle violenze squadriste, sostegno alla più ampia mobilitazione unitaria

giovedì, 20 settembre 2018, 17:21

"La piatta, triste e attapirata sinistra lucchese ritenta di criminalizzare le realtà non conformi al pensiero unico dopo aver dichiarato che il 15 settembre sarebbe accorsa con l'esercito della salvezza in città per fermare l'onda nera" dichiara Giovanni Damiani, segretario provinciale del movimento guidato da Roberto Fiore

giovedì, 20 settembre 2018, 16:52

Servirà a dare ai cittadini soluzioni ai problemi legati alla loro condizione sociale e alla loro salute La commissione è stata fortemente voluta dall'assessora Del Chiaro e dal direttore della zona distretto Luigi Rossi, sarà il primo passo per arrivare a una coprogettazione con il contributo attivo di tutti i...