Ciardetti e Petretti: "L'ospedale San Luca è frutto di scelte fatte da varie amministrazioni"

lunedì, 24 settembre 2018, 15:47

Con l'individuazione, nel 2013, da parte della Provincia di Lucca del soggetto responsabile della contaminazione dell'area il Comune di Lucca ha approvato un Piano di Indagini Integrative per la Caratterizzazione del sito che era già stato caratterizzato in parte dal soggetto proprietario dell'area, la Guingi Srl.

domenica, 23 settembre 2018, 15:04

"Un successo oltre le aspettative la cena in sostegno delle famiglie lucchesi in difficoltà. Una bella serata per Lucca", questo il commento di CasaPound dopo la cena organizzata in Pelleria in sostegno delle famiglie lucchesi in difficoltà

sabato, 22 settembre 2018, 18:57

Quanto è rilevante il disagio economico a Lucca? Secondo i dati forniti da CasaPound Italia, le famiglie assistite sono in crescita. Difatti il 25,6 per cento delle famiglie in provincia di Lucca ha un disagio economico tale che si deve rivolgere a CasaPound o ad altre associazioni per mangiare

sabato, 22 settembre 2018, 17:06

"Il centro storico continua a mantenere il suo fascino solo per le bellezze monumentali che ci sono state tramandate nei secoli, ma la manutenzione è assente, soprattutto in alcune zone, e il degrado imperante". A sostenerlo, in una nota, è l'ex candidato sindaco e ora consigliere comunale Remo Santini

sabato, 22 settembre 2018, 02:07

I portavoce del M5S senatore Gianluca Ferrara, deputato Gloria Vizzini, il consigliere regionale Giacomo Giannarelli con alcuni attivisti lucchesi e rappresentanti associazioni ambientaliste, accompagnati da Beppe Pardini, si sono presentati presso il cantiere dell’ex Officine Lazzi

venerdì, 21 settembre 2018, 13:27

Lo afferma Luca Poletti, consigliere provinciale delegato all'istruzione che ha rappresentato la provincia di Lucca oggi, insieme con la dirigente del settore istruzione di Palazzo Ducale Rossana Sebastiani, in occasione della firma delprotocollo sull'Educazione alla cittadinanza responsabile siglata all'ITI Fermi di Lucca