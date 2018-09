Politica



Collesalvetti, Firenze, Lucca, Arezzo, Livorno: ecco i progetti premiati dal "Facciamo scuola"

martedì, 18 settembre 2018, 14:22

Sono cinque gli istituti scolastici risultati vincitori del bando Facciamo scuola indetto dal Movimento 5 stelle grazie al taglio di indennità e rimborsi dei consiglieri regionali. Seimila euro sono destinati al primo classificato. Diecimila euro ciascuno andranno invece agli altri quattro plessi.



Primo classificato in Toscana l’istituto secondario di primo grado Anchise Picchi di Collesalvetti con Orto in condotta, progetto che prevede la realizzazione di orti per promuovere e sviluppare l’educazione alimentare e ambientale nelle scuole.



Secondo posto per la secondaria di primo grado Barsanti di Firenze con il progetto di studio assistito pomeridiano gratuito Il tuo prof ti aiuta!



Terzo classificato l’istututo comprensivo di Gallicano a Lucca con la proposta Scuola viva e aperta, sviluppare competenze grazie alle nuove tecnologie.



Quarto posto per Scuola attiva, laboratorio scolastico di educazione al decoro, sicurezza e incisività proposto dal comprensivo Giorgio Vasari di Arezzo. Quinta posizioneper l’Iti Galileo Galilei di Livorno con Roboteam, laboratorio di programmazione e realizzazione di robot e sistemi automatizzati.



“Siamo orgogliosi – spiegano i consiglieri regionali del M5S – di contribuire con i fatti al miglioramento di alcune delle nostre scuole. Siamo convinti che i giovani abbiano il diritto di vivere in un ambiente scolastico sempre più attrezzato ed efficiente. Un luogo pieno di stimoli e iniziative in grado di coinvolgere gli studenti in percorsi di crescita culturale, sociale e civica”.



L’attenzione del gruppo consiliare va anche a chi nelle scuole lavora. “Anche il personale addetto alla cura dei ragazzi deve potersi muovere in spazi adeguati a quella che è la missione formativa. Anche per questa ragione abbiamo più volte criticato la cosiddetta Buona scuola di renziana memoria, fatta di slogan e poca sostanza. Il sostegno al mondo scuola dev’essere concreto, non proclamato”.



Con i 46mila euro attuali sale a 166mila il totale degli euro donati dal Movimento 5 stelle Toscana alle scuole della regione nel biennio 2017/2018.