Consani (SìAmo Lucca): "Il sottopasso in Piazza Martiri delle Libertà presenta varie criticità"

venerdì, 7 settembre 2018, 08:43

Durante il consiglio comunale di Lucca del 6 settembre la consigliera Cristina Consani (SìAmo Lucca) ha segnalato alcune criticità in merito al sottopasso in piazza Martiri delle Libertà.



"Su segnalazione di un nutrito gruppo di cittadini che ogni giorno si trova ad attraversare l'area interessata - ha esordito la consigliera - raccomando al sindaco e all'assessore competente di provvedere alla manutenzione e alla conseguente messa in sicurezza del sottopasso ubicato in piazza Martiri delle Libertà nei pressi dell' Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Il sottopasso presenta varie criticità dovute non solo all'usura della rivestimento in PVC che ricopre le sue scale, usura che ha reso le stesse talmente sdrucciolevoli (soprattutto nei giorni di pioggia) da rendere estremamente difficoltosa la loro salita e discesa, ma anche alla scarsa pulizia dell'opera dagli accumuli di foglie che, nei giorni di mal tempo, si riversano copiosamente all'interno di essa producendo pozze di acqua che rendono ancora più complicata la sua fruibilità".



"Preciso - ha proseguito -, non per fare polemica sterile ma solo per pura conoscenza, che il problema fu già da me sollevato nel corso di uno dei primi incontri della commissione lavori pubblici, ma nonostante le "lievi" rassicurazioni da parte del dirigente e dell'assessore competente, niente a distanza di un anno è stato fatto in merito".



"Non ci vuole molto - ha aggiunto - per capire che il sottopasso in questione, così come si presenta allo stato attuale, non è certo un buon biglietto da visita per la città: data la sua ubicazione nelle vicinanze di una delle porte principali di ingresso al nostro centro storico, il suo degrado è sotto gli occhi di tutti, cittadini e turisti".



"Concludo con un'ultima osservazione. E' inutile pensare alla costruzione di tante belle nuove opere, certamente necessarie allo sviluppo di un territorio in crescita, se prima non si riesce a provvedere alla manutenzione di quelle già esistenti. Un pensiero banale il mio, ma che penso che talvolta sfugga".