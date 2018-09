Politica



Consiglio, sì alla moratoria. Soddisfatte Confcommercio e Confesercenti

venerdì, 7 settembre 2018, 04:57

di eliseo biancalana

Niente nuove aperture di attività di somministrazione di alimenti e bevande in centro storico per i prossimi 3 anni. Lo ha deciso il consiglio comunale di Lucca, dando il via libera alla cosiddetta "moratoria". Un provvedimento molto atteso dalle associazioni dei commercianti, e in particolare dalla Confcommercio.

L'assessore alle attività produttive Valentina Mercanti ha illustrato il lungo percorso che ha preceduto l'approdo del provvedimento nell'aula di Palazzo Santini. L'assessore ha ricordato di essere stata il 21 novembre 2017 alla sede di Confcommercio di Roma per studiare con le categorie come limitare il proliferare di nuove attività in centro. Mercanti ha ricordato che la giunta aveva già cercato di arginare le aperture con una prima moratoria approvata nel 2016, ma gli esiti erano stati modesti. Furono ben 64 le nuove attività alimentari che aprirono da gennaio 2016 al 31 ottobre 2017. Alla fine i presupposti legali furono trovati in una sentenza del tar su un provvedimento del comune di Firenze e in due decreti approvati dal precedente governo. Furono poi necessari il via libera della soprintendenza e l'intesa con la regione, e alla fine la moratoria approdò in commissione sviluppo economico a fine agosto scorso. In questo ultimo anno la richiesta di nuove licenze è stata più contenuta (9 da novembre 2017 a oggi), e l'assessore ha sostenuto che ciò sarebbe stato merito dei suoi annunci sull'imminente approvazione della moratoria.

"Dobbiamo cercare di tutelare il nostro tessuto socioeconomico" ha detto Mercanti per spiegare il senso del provvedimento.

L'intenzione della giunta è quella di promuovere il commercio di qualità, impedendo il proliferare di negozi rivolti al turismo mordi e fuggi. La moratoria lascia comunque alcune "finestre" che consentiranno delle aperture in alcuni luoghi particolari, come il Mercato del Carmine che la giunta intende rilanciare. L'intenzione dell'amministrazione è quella di estendere in futuro il blocco anche ad attività diverse da quelle alimentari.

Nell'opposizione la voce più critica è stata quella di Massimiliano Bindocci (M5S), che ha definito la moratoria "un regalo" dell'amministrazione alla Confcommercio e alla Confesercenti. "Questa è una cosa che non fa l'interesse generale" ha accusato il consigliere pentastellato, per il quale la moratoria altererà il mercato immobiliare in centro e creerà una discriminazione tra i commercianti dentro le Mura e quelli che sono fuori. Il resto delle opposizioni hanno invece espresso approvazione per il blocco delle licenze, pur criticando l'amministrazione. Con accenti diversi, Fabio Barsanti (CasaPound), Remo Santini (SìAmo Lucca) e Marco Martinelli (Forza Italia) hanno infatti sostenuto che il provvedimento è arrivato in ritardo. "Non sempre vale la regola meglio tardi che mai" ha attaccato Santini, che ha messo sotto accusa il modo con cui il centrosinistra ha amministrato il centro negli ultimi sei anni, lasciando che la città venisse considerata "una mangiatoia a cielo aperto". Critiche respinte dalla maggioranza. "Non si tratta di andare a favorire una corporazione" ha assicurato Chiara Martini (PD), mentre Gabriele Olivati (Lucca Civica) e Silvia Del Greco (PD) hanno difeso l'operato dell'amministrazione. A favore della moratoria si è espressa anche Donatella Buonriposi (Lei Lucca). È intervenuto pure il sindaco Alessandro Tambellini, attribuendo i cambiamenti del commercio in centro storico a fattori in parte non controllabili dalla politica locale.

Il provvedimento è passato con 24 sì (PD, Lucca Civica, Sinistra con Tambellini, Lei Lucca, SìAmo Lucca) e 4 astenuti (Forza Italia, Lega, CasaPound). È stata disposta l'immediata eseguibilità. Soddisfatti dall'esito del voto i rappresentanti del commercio che hanno assistito alla seduta: Ademaro Cordoni (Confcommercio), Valentina Cesaretti (Confesercenti), Claudio Togni (Ristoratori Confesercenti).