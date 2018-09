Politica



Ex Officine Lazzi, nuova denuncia di Beppe Pardini e visita al cantiere dei Pentastellati

sabato, 22 settembre 2018, 02:07

I portavoce del M5S senatore Gianluca Ferrara, deputato Gloria Vizzini, il consigliere regionale Giacomo Giannarelli con alcuni attivisti lucchesi e rappresentanti associazioni ambientaliste, accompagnati da Beppe Pardini, si sono presentati presso il cantiere dell’ex Officine Lazzi nel cuore del quartiere S. Anna a Lucca a poche centinaia di metri dalla Mura Urbane.

L’ispezione promossa dai portavoce del Movimento 5 stelle ha il fine di valutare le opere di bonifica che la società "Autolinee F.lli Lazzi" avrebbe dovuto svolgere entro il giugno 2017 e valutare se vi sono rischi per la salute pubblica e l’ambiente.

Per chi non conoscesse la vicenda, va ricordato che la polizia Provinciale su incarico dell’allora Provincia di Lucca condusse un’indagine, durata 8/9 mesi, riscontrando e stabilendo, al termine della stessa, che quell’area era contaminata da un gravissimo livello d’inquinamento da idrocarburi, trielina e metalli pesanti per valori talora migliaia di volte superiori ai limiti di legge.

La polizia Provinciale nel frattempo individuava, come unico responsabile, l’attività svolta nel tempo dalle”Autolinee F.lli Lazzi". Indagine definitivamente chiusa il 21/02/2013, scaturita anche in processo civile nel quale il CTU nominato dal tribunale, nella sua perizia, evidenziava a caratteri cubitali, che tale inquinamento era ad altissimo rischio e che quegli agenti riscontrati nel terreno e nelle acque PROVOCANO IL CANCRO.

Successivamente nel febbraio 2015, con un’ordinanza della Conferenza dei Servizi nei confronti di ”Autolinee F.lli Lazzi" fu ordinato alla stessa di procedere alla bonifica, sia per la matrice terreno sia per la matrice acque dell’intera area che ricordiamo, si trova nel cuore del quartiere S. Anna e a poche centinaia di metri dalla Mura Urbane e da pozzi della Geal.

Allo stato attuale sembra che i lavori, che avrebbero dovuto avere termine nel dicembre 2017, non siano conclusi, in special modo per la bonifica della matrice acque (la più pericolosa ed onerosa).

In tale contesto si aggiunge che la società "Autolinee F.lli Lazzi", che un tempo vantava considerevoli risorse economiche, nel frattempo è stata posta in liquidazione e che non ha rinnovato la fideiussione rilasciata al Comune di Lucca a garanzia dei Lavori da eseguire.

Il Comune nel frattempo ha lasciato scadere tale garanzia senza accertare la conclusione dei lavori e senza escuterla nei tempi previsti. E si può ragionevolmente presumere che difficilmente potrà riceverne di nuove da una società posta in liquidazione.

Tale situazione appare grave, sia per i profili di sanità pubblica, visto l’inspiegabile e ingiustificato protrasi della bonifica, sia per le responsabilità economiche per le quali il comune potrà essere chiamato a rispondere in caso d’inadempienza di "Autolinee F.lli Lazzi", che ricordiamo essere una società di cui il Comune di Lucca era socio fino a poco tempo per il tramite di Lucca Holding spa.

L’attuale proprietario del terreno, Beppe Pardini, ha annunciato che depositerà dettagliata denuncia presso la Procura della Repubblica di Lucca al fine di evidenziare le ipotesi di reato a carico degli enti e persone responsabili di questa vicenda.

Il movimento 5 stelle, per il tramite dei suoi portavoce, si è reso disponibile a fare ogni azione per far luce su questa intricata vicenda anche attraverso interrogazioni parlamentari e, se del caso, coinvolgendo il ministero competente.