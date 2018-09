Politica



Forza Nuova Lucca: "La mancanza di argomenti genera mostri"

giovedì, 20 settembre 2018, 17:21

"La piatta, triste e attapirata sinistra Lucchese ritenta di criminalizzare le realtà non conformi al pensiero unico dopo aver dichiarato che il 15 settembre sarebbe accorsa con l'esercito della salvezza in città per fermare l'onda nera" dichiara Giovanni Damiani, segretario provinciale del movimento guidato da Roberto Fiore.

"I compagni svegliatisi dal loro torpore ci riprovano - continua Damiani - con una manifestazione contro la violenza, usando come pretesto l'apertura della sede Forzanovista e la criminalizzazione di tutti quelli che vanno allo stadio, vecchi e stantii cavalli di battaglia di una classe politica che non ha più nulla da dire e da dare a questa città".

"Non potevamo aspettarci altro da parte di persone che usano la menzogna e la mistificazione contro l'avversario politico - prosegue Damiani - vista la loro cronica mancanza di argomenti e di proposte, ormai la logica dell'antifascismo militante ha fallito ed è ora che Lucca e tutti i lucchesi ne prendano atto".

"Manifestate pure attapirati e tristi compagni lucchesi - conclude Damiani - ma Forza Nuova è tornata a Lucca per restare e non saranno le vostre menzogne e le vostre mistificazioni a fermarla".