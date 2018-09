Politica



Giunta, ok al nuovo orario dei vigili. Via Ingrillini diventa via Ingrellini

giovedì, 27 settembre 2018, 20:08

di eliseo biancalana

Via libera dall'amministrazione comunale di Lucca alla sottoscrizione dell'accordo relativo ai nuovi criteri generali dell'orario di lavoro del personale della polizia municipale. Lo ha deciso la giunta nella seduta del 25 settembre, autorizzando la delegazione trattante di parte pubblica a firmare la preintesa con i sindacati. Sindaco e assessori hanno anche approvato la correzione del nome di via Mario Ingrillini, che diventa via Mario Ingrellini.

La questione dell'orario di lavoro della municipale era diventata oggetto di attualità a seguito della direttiva del 16 gennaio scorso, che era stata formulata dall'assessore al personale e alla sicurezza Francesco Raspini. La misura aveva suscitato malumore nel comando di piazzale San Donato, e la Rsu dei vigili aveva bocciato le idee dell'amministrazione. A febbraio, gli appartenenti alla polizia municipale avevano sottoscritto una lettera piuttosto polemica nei confronti dell'assessore Raspini. Dopo mesi di trattative, il 20 luglio scorso è stato finalmente trovato un accordo. Il nuovo orario di lavoro si basa su una "settimana lunga" di sei giornate (come richiesto dall'amministrazione) con un sistema di turnazione articolato su un ciclo di otto settimane.

Il cambio di nome a via Ingrillini è una rettifica conseguente a un errore materiale. È infatti emerso da tempo che l'attribuzione dell'intitolazione della strada a "Mario Ingrillini" non è corretta. Come già segnalato pubblicamente dal professor Luciano Luciani nel 2016, il vero cognome del tenente aviatore, medaglia d'oro al valor militare, nato nel 1915 e morto in guerra nel 1942, è Ingrellini (con la "e" al posto della "i"). Fatte le dovute verifiche, il comune ha finalmente rimediato all'errore.