Il Pd di Lucca e Versilia si prepara per il congresso del partito

sabato, 15 settembre 2018, 21:25

Da pochi giorni è entrata nel vivo la campagna congressuale del partito democratico per il rinnovo dei livelli regionali e a fare il punto della situazione sono i due segretari di federazione delle realtà territoriali della provincia di Lucca: Riccardo Brocchini per la Versilia e Mario Puppa per la Lucchesia.

Le prime settimane di lavoro vedranno i soli iscritti al partito chiamati a discutere le mozioni a sostegno dei due candidati in campo: l'eurodeputata Simona Bonafè e l'ex segretario della federazione della Val di Cornia, Valerio Fabiani. Il confronto si concluderà domenica 14 ottobre con la celebrazione di primarie aperte che decideranno la composizione della nuova assemblea regionale del partito.

"Tutti i circoli delle nostre realtà – commentano i due segretari - stanno proprio in questi giorni definendo i calendari dei vari incontri sui territori; ci auguriamo che queste settimane possano essere utili per rilanciare con forza un progetto che sappia rimotivare l'intera comunità politica dei riformisti toscani."

"Per superare questa difficile stagione politica che stiamo vivendo – proseguono Brocchini e Puppa – avremo bisogno di un Partito Democratico che sia al contempo umile ed ambizioso. Si potrebbe pensare che questi due caratteri siano tra loro incompatibili; in realtà riteniamo che proprio da questi capisaldi dovremo ripartire. Umili perché consapevoli della necessità di rimetterci in cammino dopo l'inevitabile disorientamento seguito alla pesante sconfitta del 4 marzo, ambiziosi perché potremo e dovremo recitare un ruolo importante per costruire un nuovo campo riformista aperto al civismo, a tutte le forze che si riconosco nel Centro-sinistra ed in generale ai tanti democratici che credono ancora profondamente nei principi fondanti del nostro impegno politico: giustizia, libertà e solidarietà."

"Ricordiamo positivamente – concludono i due segretari – alcuni laboratori virtuosi che nella nostra provincia, anche in questi anni difficili per i riformisti italiani, ci hanno visto brillare: pensiamo alla conquista dopo tante elezioni dei comuni di Altopascio nel 2016 e di Bagni di Lucca nel 2017, alle coalizioni larghe e plurali che hanno permesso la riconferma del Centro-sinistra alla guida di comune e provincia di Lucca, come al recente segnale di distensione e collaborazione che abbiamo colto fra la maggioranza che guida il comune di Viareggio ed il gruppo consiliare del PD di Viareggio, che, dopo un confronto franco, ha votato l'adozione del nuovo regolamento urbanistico.