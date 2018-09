Politica



In 200 alla cena di CasaPound in favore dei lucchesi in difficoltà

domenica, 23 settembre 2018, 15:04

"Un successo oltre le aspettative la cena in sostegno delle famiglie lucchesi in difficoltà. Una bella serata per Lucca", questo il commento di CasaPound dopo la cena organizzata in Pelleria in sostegno delle famiglie lucchesi in difficoltà. "In 200 hanno mangiato la cena offerta da una trentina di esercizi commerciali lucchesi - continua la nota - stringendo un vero patto di solidarietà verso italiani in difficoltà economica. Si tratta delle 40 famiglie che CasaPound aiuta mensilmente con la propria raccolta alimentare: circa 140 persone di cui 40 minori."

"Vogliamo ringraziare gli esercenti che ci hanno aiutato, le persone intervenute e tutti coloro che hanno dato un contribuito - dichiara il consigliere comunale

- per aver regalato a Lucca una serata del genere. CasaPound agisce senza finanziamenti pubblici e in totale volontariato: la raccolta fondi ci consentirà di rispondere alle richieste di aiuto che ci arrivano, in vista dell'apertura della sede di Marlia sabato 29 settembre, dedicata anche alla raccolta alimentare di Lucca e Piana."