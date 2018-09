Politica



Inaugura "Presidio Lucca", nuova sede di Forza Nuova

martedì, 11 settembre 2018, 22:31

Sabato 15 settembre l'intera comunità militante di Forza Nuova sarà lieta di inaugurare la propria sede denominata «Presidio Lucca». A dichiararlo è Giovanni Damiani, segretario provinciale del movimento nazionalista guidato da Roberto Fiore.

"Forza Nuova tornerà protagonista delle battaglie cittadine e della scena politica dell'intera provincia, inaugurando il proprio spazio culturale che ospiterà conferenze, presentazioni di libri, cineforum e concerti", dichiara Damiani.

All'inaugurazione saranno presenti il coordinatore del centro Italia Leonardo Cabras, il vicesegretario nazionale Marzio Gozzoli ed il segretario nazionale Roberto Fiore.

"L'evento si inserisce nell'andamento di forte crescita del movimento a livello regionale; dopo ventun anni infatti - conclude Damiani - andremo a riaprire una sede nella città che diede i natali all'intera comunità forzanovista della nostra regione, in uno scenario nuovo, dove la presenza di Forza Nuova è sempre più radicata in quella che molti giornali hanno ormai iniziato a definire «ondata nera in Toscana» a cui il Presidio Lucca darà ulteriore forza".