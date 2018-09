Inaugurato presidio di Forza Nuova

Altri articoli in Politica

sabato, 15 settembre 2018, 21:33

I capigruppo in consiglio comunale di Siamo Lucca e del Movimento 5 Stelle Remo Santini e Massimiliano Bindocci hanno chiesto formalmente una visita all'ospedale San Luca per verificare il numero de posti letto - oggetto nel tempo di dati e voci discordanti - oltre che per verificare la questione delle...

sabato, 15 settembre 2018, 21:25

Da pochi giorni è entrata nel vivo la campagna congressuale del partito democratico per il rinnovo dei livelli regionali e a fare il punto della situazione sono i due segretari di federazione delle realtà territoriali della provincia di Lucca: Riccardo Brocchini per la Versilia e Mario Puppa per la Lucchesia

sabato, 15 settembre 2018, 16:08

Sta per ripartire l'anno scolastico e la lista civica SìAmoLucca unisce la sua voce a quella dei maestri precari abilitati di Lucca. Il Governo ha infatti deciso che non saranno riaperte le graduatorie ad esaurimento per i maestri precari, diplomati magistrale ante 2001-2002, da decenni risorsa importante a livello nazionale...

venerdì, 14 settembre 2018, 15:37

A intervenire sulla questione sono i gruppi consiliari di Forza Italia, Fratelli d'italia, Lega, Movimento 5 Stelle, SìAmoLucca, Casa Pound e Lucca in Movimento

venerdì, 14 settembre 2018, 13:24

Visita ai cantieri e al padiglione G dell’ex ospedale, stamani del capogruppo di Forza Italia in Regione Maurizio Marchetti con i rappresentanti azzurri al comune di Lucca

giovedì, 13 settembre 2018, 12:48

L’aut aut arriva dal capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale Maurizio Marchetti, autore già nel giugno scorso di un’interrogazione alla giunta regionale toscana in cui chiedeva spiegazioni sullo stato logistico del canile di Pontetetto e sulla sua conformità rispetto alla legge sul benessere degli animali