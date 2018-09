Politica



Lega, Montemagni e Simonini in visita all’istituto Paladini di Lucca

sabato, 29 settembre 2018, 18:55

Nella mattinata di oggi il capogruppo della Lega in regione Elisa Montemagni, insieme al consigliere provinciale nonché vicepresidente della 3^ commissione edilizia scolastica hanno visitato l’istituto Paladini di Lucca.

La visita, avvenuta in maniera cordiale, ha visto protagonisti oltre ai consiglieri leghisti più attivi a livello provinciale, il presidente della provincia, l’architetto dell’ente, e il vicario d'istituto.

"È stato spiegato e mostrato - dichiarano gli esponenti leghisti - come l’ente abbia gestito questa situazione emergenziale, entrando nel dettaglio dei “fondi Bei”, e del lavoro degli uffici della provincia di Lucca. Con il termine dei lavori odierni, da lunedì saranno a pieno regime le 25 classi ospitate nei moduli prefabbricati con gli annessi laboratori".

"Come lega - dichiarano Montemagni e Simonini -, vigileremo su una situazione provvisoria ma non ideale per gli studenti. Torneremo sicuramente nei mesi invernali e primaverili a verificare il funzionamento degli impianti di riscaldamento e climatizzazione".