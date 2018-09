Politica



Leonardo Dinelli (PD) presidente della commissione per la Lucchese

giovedì, 20 settembre 2018, 14:18

di eliseo biancalana

Leonardo Dinelli (PD) è stato eletto presidente della commissione consiliare speciale dedicata ai rapporti con la Lucchese calcio. I consiglieri delle minoranze non hanno partecipato al voto per protesta, con l'eccezione di Nicola Buchignani (FdI). Quest'ultimo è stato poi eletto vicepresidente dell'organismo su indicazione delle opposizioni.

"Non è tanto per la persona proposta, quanto per il metodo" ha detto Marco Martinelli (Forza Italia) per spiegare il motivo per cui lui, Remo Santini (SìAmo Lucca) e Fabio Barsanti (CasaPound) non hanno partecipato al voto per eleggere presidente e vicepresidente. La commissione è stata istituita dal consiglio comunale per seguire le sorti della squadra di calcio locale, che nell'ultimo periodo ha attraversato vicende societarie piuttosto difficili, correndo pure il rischio di non iscriversi al campionato. Ma sulla sua composizione ci sono state fin da subito polemiche. Le opposizioni avrebbero infatti voluto una composizione paritaria, con lo stesso numero di consiglieri per la maggioranza e per le minoranze, anche considerato che si tratta di una commissione a tempo (3 mesi) e senza gettone. Oltre a Dinelli, gli altri consiglieri di maggioranza sono Lucio Pagliaro (PD), Roberto Guidotti (PD), Francesco Lucarini (Sinistra con Tambellini) e Claudio Cantini (Lucca Civica).

La commissione ha manifestato l'intenzione di esprimere la propria condanna per l'episodio di violenza che si è verificato dopo la partita Lucca-Arezzo, ai danni di tre tifose aretine. La commissione ha inoltre previsto di convocare in audizione i vertici della Lucchese calcio.