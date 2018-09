Politica



Martinelli e Testaferrata: "L'amministrazione ha dimostrato di non saper cogliere l'importanza della scuola Leone XII"

domenica, 2 settembre 2018, 10:16

"Siamo felici per il personale e le famiglie della scuola Leone XII". Lo dichiarano Martinelli e Testaferrata che intervengono in merito alla soluzione temporanea trovata per la scuola.



"Grazie soprattutto - aggiungono - alla dirigente scolastica del comprensivo centro storico che si è fatta parte attiva per risolvere una situazione che teneva da mesi col fiato sospeso il personale della scuola e le famiglie".



"L'amministrazione Tambellini - attaccano Martinelli e Testaferrata - ha dimostrato anche in questa situazione di non saper cogliere fin da subito l'importanza della scuola Leone XII per la città di Lucca sia per i bambini che la frequentano sia per i livelli occupazionali arrivando a trovare una soluzione temporanea solo ora che siamo al suono della prima campanella. Noi - proseguono - fin da subito ci siamo schierati dalla parte delle famiglie e del personale pungolando la giunta affinché si facesse carico di questa situazione. La nostra disponibilità a ricercare una soluzione non è invece stata colta dall'amministrazione. La maggioranza infatti ha dimostrato attraverso le parole del capogruppo PD Bonturi di voler silenziare le minoranze che hanno avuto il merito di accendere i riflettori su questa problematica promuovendo una seduta di consiglio straordinario".



"Rimaniamo - concludono Martinelli e Testaferrata - poi sbalorditi da Bonturi che solo ora plaude alla soluzione quando invece in consiglio comunale aveva tentato insieme ai suoi colleghi di far passare il messaggio che la Leone XII non era un problema dell'amministrazione in quanto scuola privata".