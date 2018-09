Politica



Minniti accoglie Cottarelli bacchettandolo sull'euro

domenica, 9 settembre 2018, 20:08

Il consigliere comunale della Lega Giovanni Minniti ha voluto accogliere l'imminente visita a Lucca di Carlo Cottarelli, difensore dell'euro, facendogli le pulci. E bisogna dire che gli è venuto proprio bene:

Sappiamo bene chi è Carlo Cottarelli: il garante dei mercati, il difensore dell’euro, l’uomo dei tagli che sarebbe diventato premier per grazia ricevuta se quei due birbanti di Salvini e Di Maio non si fossero messi d’accordo con il “contratto di governo”.

Da allora, afferma il capogruppo della Lega in consiglio comunale Giovanni Minniti, il prof. Cottarelli se l’è legata al dito e non perde occasione di criticare le proposte del governo ricordando il rispetto del vincolo del 3% sul rapporto deficit/PIL pena la reazione furibonda dei mercati pronti a punirci con la mannaia dello spread.

Ebbene, poiché l’economista del F.M.I. sarà a Lucca il 10 settembre per partecipare al “festival dell’economia e della spiritualità” (è un ossimoro?), desidero approfittare della circostanza per evidenziare alcune incongruenze presenti nelle sue argomentazioni.

Rapporto deficit/PIL 3%

Probabilmente farò cadere un mito dei paladini dell’austerityma la soglia del 3% sul deficit/PIL è priva di fondamento scientifico in quanto è stata ideata da un oscuro collaboratore del presidente Mitterrand e poi promossa al rango di clausola del trattato di Maastricht. La soglia in questione non ha nemmeno una plausibile giustificazione economica: perché il 3% e non il 4 o il 5%? Mi chiedo per quali ragioni un economista del rango di Cottarelli presti acritico consenso ad una regoletta empirica, priva di una qualsivoglia giustificazione razionale ma che condiziona pesantemente l’azione dei governi e la vita dei cittadini. La regola è imposta dai trattati, risponderà qualcuno. Ma la giustificazione è piuttosto debole.

Il dio mercato ed il debito pubblico

Molti pensano che il debito pubblico sia cresciuto a dismisura perché gli italiani hanno speso più del dovuto per cui ora è giusto fare sacrifici con la spending review anche per tranquillizzare i mercati.

Ma davvero i mercati, tanto cari a Cottarelli, non hanno responsabilità nella crisi del debito pubblico?

A me non sembra, sostiene Minniti, che gli italiani abbiano fatto le cicale perché da circa 30 anni il Paese registra un avanzo primario come nemmeno Francia e Germania.

Il problema è rappresentato dagli interessi sul debito poichè paghiamo ancora la nefasta decisione di Ciampi ed Andreatta nei primi anni ’80 di scorporare la Banca d’Italia dal Tesoro che ha impedito all’istituto di via Nazionale di svolgere il ruolo di prestatore di ultima istanza per cui lo Stato, per finanziarsi attraverso i mercati, ha dovuto riconoscere tassi via via più elevati con conseguenze dirompenti sul debito a causa di interessi superiori rispetto al tasso di inflazione.

Le sembra giusto, egregio prof. Cottarelli, far soffrire gli italiani con i tagli alle pensioni, alla sanità, al welfare, con l’aumento delle tasse per far arricchire ancora di più i mercati o, per meglio dire, la speculazione internazionale?

Non sarebbe opportuno fare “moral suasion” sulla BCE per convincerla a proseguire con il Quantitative Easing considerato che, finora, non vi sono stati problemi di iperinflazione ed al tempo stesso per escludere dal calcolo del rapporto debito/PIL la quota parte del debito pubblico italiano detenuto dall’istituto di Francoforte come richiesto dalla Lega?

L’irreversibilità dell’euro

Il problema non è se qualche paese uscirà dall’area euro ma se l’euro, un giorno, uscirà dalle tasche degli europei. Una moneta senza Stato ma comune ad economie strutturalmente diverse, ha davanti a sé un futuro incerto.

Il grande economista Paolo Baffi ha previsto prima di ogni altro le criticità dell’euro quando, criticando il sistema monetario a guida marco tedesco fondato sulla rigidità dei cambi, avvertiva che gli oneri degli aggiustamenti monetari e strutturali avrebbero dovuto essere ripartiti equamente tra i paesi in surplus e quelli in deficit.

Questo per dire al prof. Cottarelli che il vero pericolo per l’unione monetaria è rappresentato dall’euro stesso, dalla rigidità delle regole UE, dalla Germania con il suo surplus commerciale e non dal debito pubblico italiano.

Cottarelli ed altri economisti mainstream danno per scontata l’irreversibilità dell’euro. Farebbero bene a leggere il bel libro di Nassim Nicholas Taleb “Il Cigno nero”. Perché? A buon intenditor poche parole!