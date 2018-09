Politica



Moratoria, Martinelli (FI): "I centri storici vanno tutelati"

venerdì, 7 settembre 2018, 08:40

Riceviamo e pubblichiamo l'intervento del capogruppo di Forza Italia Marco Martinelli, pronunciato durante il consiglio comunale di giovedì 6 settembre.



"I centri storici di città come Lucca vanno tutelati - ha affermato il capogruppo azzurro - non per difesa corporativa di una categoria, ma per far sì che mantengano quelle caratteristiche di architettura e decoro urbano che li rendono unici".



" I flussi turistici di questi ultimi anni - ha proseguito - hanno spinto l'imprenditoria a seguire questo trend, facendo sì che si registrasse un notevole incremento delle attività commerciali più strettamente legate al soddisfacimento dei bisogni dei visitatori. È sotto gli occhi di tutti questo fenomeno, soprattutto andando ad osservare la crescita del numero degli esercizi del settore alimentare, ed in particolare della somministrazione di alimenti e bevande: paninoteche, pizzerie, gelaterie, bar. Alcune vie e piazze del centro si sono trovate ad ospitare quasi unicamente questo genere di esercizi, creando un sovrannumero rispetto alla domanda media".



"La linea intrapresa due anni fa con la moratoria è stata una scelta importante ma non ha impedito l'apertura di più di 60 attività legate al food - ha sostenuto il consigliere azzurro -. Il provvedimento di stasera arriva dopo oltre dieci mesi dal suo annuncio e quando siamo purtroppo difronte ad una modifica della tradizione commerciale che nel corso di decine di anni ha reso il nostro centro storico meta privilegiata per tantissime persone grazie alla presenza di negozi e ristoranti unici".



"In conclusione è un provvedimento che va nella direzione giusta ma che arriva quando ormai i buoi sono scappati dalla stalla".