Politica



Nasce la nuova commissione congiunta comune di Lucca – Asl Toscana Nord Ovest

giovedì, 20 settembre 2018, 16:52

Si è tenuta stamani a Campo di Marte, la prima commissione congiunta fra gli assistenti sociali dell'azienda Usl Toscana Nord Ovest e il Comune di Lucca.

A questo primo incontro, oltre alle assistenti sociali che si occuperanno della gestione della parte operativa del progetto, erano presenti, per il Comune l'assessora alla politiche sociali Lucia Del Chiaro, per la Asl il direttore del dipartimento “Salute Mentale” Roberto Sarlo e il direttore della zona distretto Luigi Rossi.

La commissione, che è stata fortemente voluta dall'assessora Del Chiaro e dal direttore di zona Rossi, analizzerà congiuntamente i casi relativi a quelle persone che presentano problemi che riguardano contemporaneamente bisogni di tipo sociale e relativi alla salute.

"Il lavoro che inizia stamani è un passo importantissimo nell'ambito della collaborazione che è già iniziata da tempo fra la Asl e il Comune – sottolinea l'assessora Lucia Del Chiaro – . Il ragionamento semplice che sta alla base di questo progetto consiste nel fatto che le persone che ci troviamo a proteggere e a supportare non sono persone divise a metà e non è pensabile quindi che vengano trattate separatamente da Asl e Comune. La disponibilità delle assistenti sociali di sedersi insieme per affrontare da un'unica prospettiva le problematiche socio-sanitarie è preziosa e denota ancora una volta la grande professionalità del settore".

“La commissione congiunta fra la Asl e il Comune di Lucca – spiega il direttore della zona distretto Luigi Rossi– è il primo passo per arrivare ad una coprogettazione di lungo respiro, con il contributo attivo di tutti i Comuni a livello zonale”.

Esprime soddisfazione la responsabile delle assistenti sociali del Comune di Lucca Lucia Altamura:“Il passo di stamani – dichiara – è l'inizio di una gestione congiunta delle persone più vulnerabili della nostra comunità, vale a dire coloro che alle difficoltà relative alla sussistenza economica uniscono problematiche mentali, di dipendenze e più in generale di salute".

La commissione tornerà a riunirsi già nelle prossime settimane per iniziare ad analizzare nel dettaglio i singoli casi e ricercare le migliori soluzioni congiunte Comune-Asl. In parallelo si troverà anche per programmare una serie di incontri con gli altri Comuni della Piana e con i soggetti del terzo settore impegnati nel sociale.