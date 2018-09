Politica



Ok ai prefabbricati per il Paladini, ma le opposizioni protestano per il Campo di Marte

mercoledì, 19 settembre 2018, 00:50

di Eliseo Biancalana

Il destino del Campo di Marte continua ad agitare gli animi e le passioni della politica locale. Il consiglio comunale di Lucca ha dato il via libera a maggioranza alla ratifica all'adesione del sindaco all'accordo di programma sottoscritto dalla regione Toscana, dall'Azienda Usl Toscana Nord Ovest e dalla provincia e dal comune di Lucca per consentire la messa in opera dei moduli prefabbricati che ospiteranno gli studenti del liceo delle scienze umane Paladini nel parcheggio di via Gianni, davanti al Campo di Marte. Ma è polemica sull'articolo 7 dell'accordo, che per le opposizioni potrebbe aprire la strada alla vendita dell'ex ospedale lucchese.

L'assessore all'urbanistica Serena Mammini ha ricostruito in aula i passaggi che hanno portato all'accordo. Come è noto, gli studenti del liceo Paladini sono rimasti senza una sede dopo la chiusura del complesso San Nicolao, per motivi di sicurezza sismica. Regione, Ausl, provincia e comune hanno trovato come soluzione per consentire ai ragazzi la ripresa dell'anno scolastico quella di ospitarli in parte in dei prefabbricati collocati nel parcheggio in via Gianni, in parte nella palazzina 7 dell'ex ospedale. Per la messa in opera dei prefabbricati si è resa necessaria una variante al regolamento urbanistico di natura provvisoria, al fine di consentire l'attività scolastica nell'area del parcheggio pubblico comunale. Il via libera del consiglio all'accordo consentirà al presidente della regione di approvarlo con decreto, a seguito del quale gli uffici comunali provvederanno alle variazioni urbanistiche necessarie. Gli effetti della variante decadranno entro 90 giorni dal trasferimento delle classi dall'area del parcheggio, che avverrà quando sarà terminato il consolidamento del complesso San Nicolao (che dovrebbe avvenire dopo 24 mesi dall'inizio dei lavori, recita l'accordo). Ma non è tutto. All'articolo 7, l'accordo prevede l'impegno delle parti firmatarie a promuovere e a proporre a tutte le amministrazioni che aderirono all'accordo di programma del 18 novembre 2005 (quello per la realizzazione del nuovo presidio ospedaliero di Lucca) di integrare il medesimo con il contenuto dell'accordo successivo e contestualmente di rivedere tale accordo entro la fine dell'anno corrente ai "fini del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario".

Proprio sull'articolo 7 si sono concentrate le critiche delle minoranze, e in particolare quelle del consigliere Alessandro Di Vito (SìAmo Lucca) che si è fatto portavoce in consiglio delle preoccupazioni dei comitati lucchesi per la sanità. Di Vito ha chiesto con insistenza all'assessore di spiegare perché la revisione dell'accordo del 2005 sia stata inserita in un testo che affronta i problemi delle scuole e perché tale accordo va modificato. La preoccupazione del consigliere comunale è che tale previsione possa aprire la strada a una diversa destinazione del Campo di Marte rispetto a quella di uso pubblico. "Questo articolo 7 apre alla vendita al privato del Campo di Marte" ha accusato Di Vito. L'intervento del consigliere ha raccolto i consensi degli altri consiglieri di opposizione, da Fabio Barsanti (CasaPound) a Massimiliano Bindocci (M5S), con quest'ultimo che ha chiesto all'amministrazione di far togliere l'articolo 7 dall'accordo. Si è distinta dal resto della minoranza Donatella Buonriposi (Lei Lucca) che ha espresso la preoccupazione che chiedere una modifica dell'accordo creerebbe problemi alle scuole. Dalla maggioranza Francesca Pierotti (PD) ha sottolineato la situazione d'emergenza, e ha sostenuto che la discussione sul futuro di Campo di Marte è ancora aperta. Nella sua replica, l'assessore Serena Mammini ha assicurato che l'uso pubblico dell'ex ospedale è garantito dal piano strutturale approvato dalla precedente amministrazione Tambellini. Una risposta che non ha convinto le opposizioni. Ne è scaturito un dibattito dai toni accesi, e a tratti anche passionale. Al momento delle dichiarazioni di voto, il pentastellato Bindocci, Remo Santini (SìAmo Lucca) e Simona Testaferrata (Forza Italia) hanno annunciato che le opposizioni sarebbero uscite dall'aula per protesta. Renato Bonturi (PD) ha invece annunciato il sì del centrosinistra mentre Claudio Cantini (Lucca Civica) ha criticato l'atteggiamento delle opposizioni. La delibera è quindi passata con il sì della maggioranza di centrosinistra e l'astensione della Buonriposi.

Il consiglio comunale ha anche dato il via libera alla vendita di alcuni terreni situati a Carraia alle società Trevitech Srl e Ve.Ri.Plast Srl, e al rinnovo dell'adesione alla rete documentaria lucchese.