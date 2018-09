Ospedale San Luca, Angelini: "Qualcuno stravolge allegramente la storia"

Altri articoli in Politica

martedì, 25 settembre 2018, 15:24

La denuncia di Daniele Marchi, membro del comitato provinciale di Energie Per l'Italia, movimento che ha come leader nazionale Stefano Parisi in merito al degrado dei parchi giochi

lunedì, 24 settembre 2018, 16:32

Il presidente della commissione consiliare sociosanitaria Pilade Ciardetti (Sinistra con Tambellini) e la vicepresidente Cristina Petretti (PD) commentano il sopralluogo fatto stamani dai comitati sanità all'ospedale San Luca

lunedì, 24 settembre 2018, 15:47

Con l'individuazione, nel 2013, da parte della Provincia di Lucca del soggetto responsabile della contaminazione dell'area il Comune di Lucca ha approvato un Piano di Indagini Integrative per la Caratterizzazione del sito che era già stato caratterizzato in parte dal soggetto proprietario dell'area, la Guingi Srl.

domenica, 23 settembre 2018, 15:04

"Un successo oltre le aspettative la cena in sostegno delle famiglie lucchesi in difficoltà. Una bella serata per Lucca", questo il commento di CasaPound dopo la cena organizzata in Pelleria in sostegno delle famiglie lucchesi in difficoltà

sabato, 22 settembre 2018, 18:57

Quanto è rilevante il disagio economico a Lucca? Secondo i dati forniti da CasaPound Italia, le famiglie assistite sono in crescita. Difatti il 25,6 per cento delle famiglie in provincia di Lucca ha un disagio economico tale che si deve rivolgere a CasaPound o ad altre associazioni per mangiare

sabato, 22 settembre 2018, 17:06

"Il centro storico continua a mantenere il suo fascino solo per le bellezze monumentali che ci sono state tramandate nei secoli, ma la manutenzione è assente, soprattutto in alcune zone, e il degrado imperante". A sostenerlo, in una nota, è l'ex candidato sindaco e ora consigliere comunale Remo Santini