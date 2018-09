Politica



Per Lucca e i suoi Paesi: "Ponti, la provincia deve avere un ruolo maggiore"

domenica, 2 settembre 2018, 09:50

Dopo le dichiarazioni rilasciate dal presidente della provincia Luca Menesini, Per Lucca e i suoi Paesi interviene sulla questione legata ai ponti auspicando che le province possano avere un ruolo sempre maggiore.



"Il crollo del ponte autostradale di Genova - esordisce - ha avuto quale effetto collaterale il porre sotto la lente di ingrandimento lo stato di manutenzione delle opere stradali, comprese quelle gestite dagli enti locali, che sono però cronicamente a corto di fondi. Particolare critica è la situazione delle province, le quali, non certo abolite dalla legge Delrio, si sono viste tagliare drasticamente le entrate. I cittadini infatti continuano a pagare i tributi provinciali, ma lo stato, con atto pesantemente centralistico ne trattiene la gran parte e in tal modo gli enti locali si trovano nelle condizioni di non poter fare le necessarie manutenzioni, non solo alle importantissime opere stradali, ma anche alle scuole medie superiori".

"Nei giorni scorsi - dichiara - abbiamo letto le dichiarazioni del presidente Menesini, dichiarazioni che condividiamo, anche se, al tempo della tentata abolizione delle province, Menesini, come altri amministratori locali del PD, non ebbe la forza di uscire dal coro per dire che quel che si stava facendo ai danni delle province non era certo opportuno, ma semplicemente un tentativo propagandistico di dare in pasto all’opinione pubblica un provvedimento che abolisse un ente ingiustamente dipinto come inutile. I risultati sono stati solo il togliere ai cittadini la possibilità di eleggere il presidente della loro provincia e in prospettiva il mettere a rischio strutture fondamentali come le scuole superiori e le strade.

Per Lucca e i suoi Paesi - conclude - è sempre stata contraria all’abolizione delle province e spera che oggi, visto che al governo c’è anche un partito anticamente federalista, si cominci a ridare alle province i soldi necessari per svolgere i loro compiti. In prospettiva ci auguriamo anche che la politica italiana comincia a ragionare sull’opportunità di dare alle province un ruolo sempre maggiore alleggerendo invece il peso burocratico delle regioni che dovrebbero essere solo enti politici, legislativi e di programmazione, ma non certo occuparsi della gestione dei territori".