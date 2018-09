Politica



Piano acustico, ritirata la variante dopo l'ordinanza del consiglio di stato

martedì, 4 settembre 2018, 17:45

di eliseo biancalana

Stop alle modifiche al piano acustico. L'amministrazione comunale ha infatti ritirato la proposta di delibera dopo l'ordinanza del consiglio di stato che ha fatto venir meno il termine perentorio alla modifica del piano che era stato fissato dal tar. Lo ha annunciato l'assessore Francesco Raspini durante l'odierna riunione della commissione ambiente.

È stato lo stesso Raspini a ricapitolare le tappe principali della vicenda giudiziaria. Contro il piano acustico comunale ha tempo fa presentato ricorso al tribunale amministrativo la Cartiera Cardella, che contesta il modo in cui è stata classificata. Il comune di Lucca è risultato soccombente in primo grado. La sentenza, già esecutiva, imponeva a Palazzo Orsetti di procedere alla modifica del piano entro il 14 agosto. Poiché il comune non ha adempiuto la vicenda era finita di fronte al giudice di ottemperanza, e di nuovo il comune era risultato soccombente. Il giudice di ottemperanza aveva infatti imposto al comune di rifare il piano e aveva pure stabilito come riclassificare la Cartiera. Contro questa decisione il comune aveva presentato richiesta di sospensiva al consiglio di stato, e i giudici di Palazzo Spada hanno accolto la richiesta, in considerazione del fatto che il ricorso del comune contro la sentenza del tar potrebbe rendere inutili le modifiche al piano decise in primo grado.

Mentre si svolgeva la vicenda giudiziaria, il comune aveva comunque proceduto a elaborare, con l'università di Pisa, un nuovo piano che recepisse le modifiche richieste dal giudice, qualora la richiesta di sospensiva non fosse stata accolta. La proposta di delibera presentata oggi in commissione serviva a far approvare al consiglio comunale tale piano, ma, data l'ordinanza del consiglio di stato, è stata ritirata in attesa dei prossimi sviluppi giudiziari.