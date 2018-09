Politica



Poletti: "I problemi comportamentali nella scuola vanno affrontati collegialmente e va valorizzato il ruolo dei i docenti"

venerdì, 21 settembre 2018, 13:27

"Bullismo, cyber bullismo, rapporto scuola-famiglia e ruolo delle forze dell'ordine ma anche quello degli insegnanti al centro delle scuola di oggi sono temi che vanno affrontati collegialmente da parte di tutte le istituzioni e gli enti preposti".

Lo afferma Luca Poletti, consigliere provinciale delegato all'istruzione che ha rappresentato la Provincia di Lucca oggi, insieme con la dirigente del settore istruzione di Palazzo Ducale Rossana Sebastiani, in occasione della firma delprotocollo sull'Educazione alla cittadinanza responsabile siglata all'ITI Fermi di Lucca.

"Siamo ovviamente d'accordo con tutti gli obiettivi contenuti nel protocollo – prosegue Poletti – che auspica una sempre maggiore collaborazione tra tutti i soggetti mentre la Provincia, che mantiene la delega all'edilizia scolastica, all'obbligo formativo e al dimensionamento scolastico, continuerà ad assumere un ruolo di coordinamento tramite la Conferenza provinciale dell'istruzione con le conferenze zonali del territorio per predisporre programmi sempre più mirati. Anche da parte nostra ci auguriamo che arrivino presto risorse aggiuntive per mettere in pratica fattivamente le iniziative dell'intesa che, a mio avviso, deve avere al centro l'obiettivo sia di responsabilizzare sempre di più gli studenti su certe tematiche, sia una complessiva valorizzazione del ruolo dei professori privilegiando il rapporto ragazzo-docente".