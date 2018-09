Politica



Santini (SìAmo Lucca): "Consiglio straordinario su San Filippo. Marchini si dimetta"

giovedì, 6 settembre 2018, 08:47

di eliseo biancalana

"Il senso della riunione di questa sera è tenere l'amministrazione sotto pressione" ha affermato il consigliere comunale e leader delle liste civiche del centrodestra Remo Santini, durante l'incontro "Viabilità e vivibilità nei quartieri San Filippo e Arancio", che si è svolto presso i locali della Croce Verde di viale Castracani. Dall'iniziativa, organizzata da SìAmo Lucca e da Lucca e Lucca in Movimento, è emerso forte il malumore dei residenti presenti per come la giunta comunale (e in particolare l'assessore Celestino Marchini) ha gestito la viabilità nei due quartieri. Sul tema i due gruppi consiliari potrebbero proporre di tenere un consiglio comunale straordinario.

A un anno dalle ultime elezioni amministrative, le liste civiche del centrodestra si sono impegnate a organizzare degli incontri sul territorio per raccogliere gli umori (e i malumori) dei cittadini. Santini ha spiegato che la decisione di partire da San Filippo e dall'Arancio è stata conseguente alle tensioni create nei due quartieri dalle recenti scelte dell'assessore Marchini. Il capogruppo di SìAmo Lucca ha definito "un errore madornale" la scelta dell'assessore di stabilire il senso unico in via di Tiglio, sottolineando come la decisione sia stata calata dall'alto, in maniera "improvvisata". Una misura poi revocata dalla stessa amministrazione comunale, a seguito dei forti dissensi provocati tra i residenti e tra i commercianti. Nonostante ciò, le liste civiche stanno pensando di portare la vicenda all'attenzione dell'aula di Palazzo Santini, anche chiedendo la convocazione di un consiglio comunale straordinario, per costringere la giunta a rendere conto di quanto avvenuto e per discutere della viabilità nei due quartieri. A riguardo, sia Santini sia il consigliere comunale Alessandro Di Vito (SìAmo Lucca) hanno manifestato la volontà di raccogliere le istanze provenienti dal territorio e hanno per questo invocato la collaborazione dei residenti. "Dobbiamo insieme percorrere e fare un cammino" ha infatti detto Di Vito.

Dalle parole dei cittadini intervenuti, è emerso chiaro il malumore per la condotta dell'amministrazione. Tra i più attivi nel denunciare i disagi creati dal senso unico c'è stato certamente Giorgio Deliyannis, che ha presentato in comune ben 7 atti protocollati sul tema. "L'esperimento di agosto ha messo in ginocchio tutto il quartiere" ha denunciato, lamentando la presenza dei camion che avrebbero bloccato le strade, con i cittadini costretti a stare "imprigionati in casa". Altro residente molto attivo sulla vicenda è stato Antonio Trapani, che ha dichiarato di aver personalmente contattato il sindaco per convincerlo a ritirare il provvedimento, come è effettivamente avvenuto. Numerosi gli interventi polemici dei presenti nei confronti dell'assessore Marchini, di cui sono state auspicate più volte le dimissioni.