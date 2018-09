Politica



Santini: "Zona est del centro, degrado e cantieri abbandonati"

sabato, 22 settembre 2018, 17:06

"Il centro storico continua a mantenere il suo fascino solo per le bellezze monumentali che ci sono state tramandate nei secoli, ma la manutenzione è assente, soprattutto in alcune zone, e il degrado imperante. E' urgente ad esempio un piano di riqualificazione per la zona est". A sostenerlo, in una nota, è l'ex candidato sindaco e ora consigliere comunale Remo Santini, leader delle liste civiche SìAmoLucca e Lucca in Movimento.

"Residenti e commercianti lamentano un mancato ascolto da parte dell'amministrazione di centrosinistra - spiega Santini . La zona est è lasciata in un completo abbandono. Come segnalano abitanti e negozianti, c'è bisogno di interventi per l'eccessiva velocità del traffico, la sosta selvaggia (a causa dell'assenza di stalli gialli) e il fondo stradale completamente dissestato. Che si aspetta, ad esempio, a mettere in piedi un piano di rilancio per l'intera via dei Fossi? Per non parlare della necessità di concludere i lavori affidati al Consorzio del Bientina che prevedevano la pulitura completa del Fosso, il restauro delle spallette e il posizionamento dei famosi pannelli illustrativi".

A questo proposito Santini segnala proprio al Consorzio e al Comune il paradosso fatto emergere proprio da alcuni residenti per l'area di fronte all'ex cartiera Pasquini.

"Dal novembre dello scorso anno uno stallo per residenti è occupato da un cantiere - spiega l'esponente delle liste civiche - anche se il cartello recita che i lavori avrebbero dovuto concludersi nell'aprile del 2018. A qualcuno sembrerà una goccia nel mare, ma si tratta della spia del disinteresse non solo verso le grandi questioni, ma anche per quelle piccole. Chi controlla? La sciatteria purtroppo la fa da padrona".