Politica



Scontro Vietina-Testaferrata sulla Leone XII. Trovata soluzione per ingresso CPIA

lunedì, 10 settembre 2018, 15:14

di eliseo biancalana

Nonostante la conclusione positiva della vicenda, la scuola Leone XII continua a dividere la politica locale. L'odierna seduta della commissione politiche formative ha infatti visto un acceso scambio di considerazioni tra l'assessore Ilaria Vietina e la consigliera Simona Testaferrata (Forza Italia). L'assessore ha inoltre annunciato che è stata trovata una soluzione per l'accesso del Cpia (Centro provinciale per l'istruzione per gli adulti) ai locali dell'edificio che ospita pure la scuola media Carlo Del Prete di Sant'Anna.

Nel corso dell'odierna seduta della commissione consiliare, l'assessore alle politiche formative Ilaria Vietina ha fatto il punto sulla situazione della scuola cattolica Leone XII, che era rimasta senza una sede dopo la chiusura del complesso San Nicolao. Come è noto, il nido ha trovato una collocazione nei locali dell'asilo il Seme di Sant'Anna, a seguito di un accordo tra i gestori delle due scuole. Grazie invece all'interessamento dell'amministrazione comunale, la materna prosegue la sua attività in alcune aule messe a disposizione dall'Istituto Comprensivo Lucca Centro presso la scuola Il Girasole. Si tratta di una soluzione provvisoria di 1 anno; il gestore della Leone XII si è impegnato a usare questo tempo per cercare un'altra sistemazione.

"Ci ha fatto molto piacere" ha commentato Testaferrata l'esito positivo della vicenda. Ma la consigliera azzurra ha rilevato che i bambini che frequentavano la Leone XII al San Nicolao erano di più di quelli rimasti, e ha attribuito il calo al tempo impiegato dalla giunta per risolvere il problema. Immediata la replica dell'assessore, per la quale se non fossero state alimentate ansie sulla vicenda "forse i genitori sarebbero stati capaci di attendere". Ne è scaturita una polemica tra le due. Per Vietina la situazione di emergenza avrebbe richiesto un atteggiamento diverso da parte delle opposizioni in consiglio comunale. "L'enfasi che è stata diffusa a livello mediatico non ha aiutato" ha detto l'assessore, sostenendo che l'attenzione della stampa avrebbe fatto sfumare alcuni possibili "percorsi" per la scuola. "Come Forza Italia siamo molto tranquilli dal punto di vista di cosa abbiamo fatto" ha affermato Testaferrata. Sulla Leone XII è intervenuta pure la presidente della commissione Maria Teresa Leone (Lucca Civica) che ha sottolineato che la vicenda ha avuto "una conclusione che ci ha senz'altro soddisfatto".

Per quanto riguarda il futuro, l'assessore ha assicurato che le scuole inizieranno l'anno scolastico regolarmente, compreso l'asilo Acquario di San Concordio, che pure ha avuto dei problemi all'edificio a seguito delle piogge. Saranno inoltre predisposti fin dal primo giorno di scuola il servizio di trasporto scolastico e quello di ristorazione. A breve verranno poi inaugurati i nuovi spazi per il Cpia, che avranno un ingresso separato da quello della scuola media Carlo Del Prete. La commissione ha inoltre dato il via libera alla proposta di delibera che rinnova l'adesione del comune alla rete documentaria lucchese. Ha votato a favore la sola maggioranza di centrosinistra, le minoranze si sono astenute.