Sereni: "Il Caffè Di Simo deve tornare ad essere un luogo centrale per la cultura"

venerdì, 28 settembre 2018, 08:51

di barbara ghiselli

"Il tutto esaurito ad un'iniziativa emozionante e di alto livello non può non far riflettere su quanto la città abbia bisogno di iniziative del genere".

Queste le parole di Umberto Sereni, docente di storia contemporanea all'università di Udine, e uno degli oratori e curatori della serata di domenica scorsa (23 settembre) in San Francesco, appuntamento nel quale Giancarlo Giannini ha dato volto e voce a Giacomo Puccini e che ha visto la presenza di settecento spettatori che, soddisfatti, hanno applaudito l'evento di grande qualità dedicato al compositore lucchese.

Il successo dell'iniziativa riguardante la figura di Giacomo Puccini ha fatto riflettere Sereni su quanto la città sia attenta e abbia bisogno di eventi culturali del genere e di un luogo dove far cultura: "Perchè non fare del Caffè Di Simo - chiuso da sei anni ormai - la sede adatta per questi appuntamenti di carattere culturale? La storia stessa del locale – il cui nome inizialmente era Caffè Caselli – e che ha visto al suo interno poeti come Giovanni Pascoli, Gabriele D'annunzio e compositori come Giacomo Puccini, contribuisce a rendere quel posto la sede più adatta per diventare un luogo centrale per la cultura di Lucca".

Sereni ha poi ripercorso brevemente la storia del locale ricordando che fu aperto nel 1846 da Carlo Caselli, passò poi agli inizi del '900 al figlio Alfredo che dedicò la sua esistenza a far sì che l'attività fosse il luogo d'incontro di artisti, sede ideale dove poter respirare la cultura .

" Alfredo divenne una specie di mecenate per gli artisti – ha evidenziato Sereni – come accadde ad esempio per lo scultore Libero Andreotti di Pescia (quando Pescia era in provincia di Lucca), considerato uno dei più grandi del primo Novecento. L'artista trovò un appoggio e un sostegno in Caselli che mise, infatti, il suo patrimonio a servizio dell'arte e della cultura". Nel 1921, alla morte di Alfredo Caselli, il Caffè venne acquisito dai fratelli Di Simo che diedero il loro nome al bar di via Fillungo che è stato luogo di richiamo, anche da fuori Lucca, per la sua storia, per i suoi prodotti e per i tanti appuntamenti culturali che vi sono stati organizzati anche nei decenni a seguire.

Sereni proprio in virtù di quanto detto sopra ritiene che Lucca, per giocare una partita nell'ambito della valorizzazione artistica e culturale di questa città, non possa fare a meno del caffè Di Simo – Caselli, conosciuto da molti turisti come il Caffè di Puccini e che dovrebbe essere trasformato in una sorta di museo vivente del Novecento.

"Bisogna muovere un'iniziativa qualificata, di alto livello, per riaprirlo – ha fatto presente Sereni - e chiaramente in questo progetto deve essere l'amministrazione comunale a fare da capofila, coinvolgere le Fondazioni bancarie e altri enti tra i quali il Teatro del Giglio,e risolvere i problemi che ruotano attorno alla proprietà. Potrebbe essere una cooperativa di giovani adeguatamente preparati in ambito turistico, come gli allievi dell'istituto alberghiero, a gestirlo".

Sereni ha sottolineato che c'è quindi la necessità di un chiaro atto politico che investa in questa iniziativa e si impegni affinchè, entro un anno, il Caffè Di Simo possa riaprire e diventi un luogo di accoglienza, nel quale poter leggere il giornale, magari ascoltando come sottofondo la musica di un pianoforte, ma anche sede per mostre di fotografie, quadri, conferenze. "Mi piacerebbe e mi auguro quindi che Paolo Del Debbio possa essere essere testimonial di questo progetto" ha aggiunto Sereni.

Una curiosità: Sereni durante la serata dedicata a Puccini ha letto un discorso che aveva scritto D'Annunzio per la prima dell'opera Tosca che avvenne a Lucca nel settembre del 1900 al teatro del Giglio. Il poeta, in verità, a causa di altri impegni di Eleonora Duse non venne in città e di conseguenza non lesse mai di fronte al pubblico lo scritto.

"Fu poi ritrovato il discorso tra i suoi fogli e così fu scoperto che il poeta in quell'occasione aveva definito Lucca ' taciturna e pensosa' e l'aveva celebrata come città simbolo della Nuova Italia. Trovo che oggi Lucca abbia bisogno di tornare ad essere centro della cultura e mi auguro quindi che siano in molti a sapere e volere cogliere l'opportunità che un progetto come quello pensato per il Caffè Di Simo possa dare in questo senso alla città" ha concluso Sereni.