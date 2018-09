Politica



SìAmoLucca e Lucca in Movimento: "La Filarmonica Puccini di Nozzano sia insignita del titolo di banda ufficiale di Lucca"

sabato, 29 settembre 2018, 18:06

Le liste civiche SìAmoLucca e Lucca in Movimento hanno protocollato una mozione al consiglio comunale affinché alla Banda di Nozzano sia riconosciuto il titolo di banda ufficiale del Comune di Lucca.

"Il Corpo Musicale "Giacomo Puccini" - Gruppo Folkloristico "La Castellana", meglio conosciuto con il nome la Banda di Nozzano, è stato costituito il 18 febbraio 1899 - spiegano i cinque consiglieri comunali delle civiche -. Il Maestro, con una lettera, accettò la richiesta di farla chiamare con il proprio nome e ringraziò vivamente. Considerato che il Corpo Musicale porta alta la bandiera della nostra città in Italia e in Europa, e che che si tratta dell'unica banda dell'intero Comune di Lucca, abbiamo presentato una mozione al consiglio comunale affinché gli sia riconosciuto il titolo di banda ufficiale del Comune di Lucca. Crediamo che si tratti di un atto dovuto nei confronti di un gruppo che è andato sempre in crescendo. Dal 1974 si sono aggiunte le majorettes (è stata una delle prime bande in italia ad averle) ed una sezione ritmica di percussionisti mentre nel 2014 si è dato vita anche alla Banda Bassotti Street Band, creando una variante alla musicale tradizionale. Infine la Banda di Nozzano ha attivato anche una scuola di musica gratuita e finalizzata all'inserimento dei giovani".