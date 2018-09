Politica



“Sinistra con” contro gli episodi di violenza: venerdì presidio a Lucca

giovedì, 20 settembre 2018, 17:33

L'Associazione “Sinistra con” esprime solidarietà e vicinanza alle vittime delle aggressioni, ferma condanna delle violenze squadriste, sostegno alla più ampia mobilitazione unitaria: "In un paio di giorni la nostra città è tornata a far parlare di sé nel peggiore dei modi con due gravi episodi di violenza squadrista".

“Nella notte di sabato 15 settembre – raccontano in una nota stampa - poche ore dopo l’inaugurazione di una quarta sede di un notorio movimento neofascista, un ragazzo di 25 anni viene aggredito, senza apparente motivo e secondo la solita prassi fascista e vigliacca: il branco contro uno solo. Domenica 16 marzo, dopo la partita Lucchese - Arezzo, secondo la stessa identica dinamica, un altro numeroso gruppo si scaglia con colpi di mazze e catene contro l’auto di tre donne aretine (delle quali una piuttosto anziana) che si stavano avviando a far ritorno a casa. Sinistra Con esprime solidarietà e vicinanza alle vittime di queste aggressioni e condanna con fermezza le violenze squadriste. I metodi di aggressione adoperati sono indiscutibilmente di matrice neofascista. Non sono tollerabili interpretazioni di quanto accaduto che finiscono per ridimensionare la gravità dei fatti”.

“Le forze dell'ordine devono intervenire con decisione, senza se e senza ma. Devono individuare e punire I responsabili. Tutti i cittadini hanno diritto a vedere garantita pienamente la sicurezza, la libertà e l'agibilità dell'intera città. Lucca democratica, la città di Don Aldo Mei, capitale del volontariato e della solidarietà, è chiamata ad una mobilitazione permanente e di lungo respiro culturale e politico per isolare e battere ogni rigurgito neofascista e violento. L'associazione “Sinistra con” è impegnata fino dalla sua nascita a operare in concreto per contribuire a far crescere l'impegno più ampio dei cittadini e delle cittadini per non dimenticare cosa è stato il fascismo e per affermare per oggi e per il futuro i valori democratici, antifascisti e non violenti della Costituzione democratica, nata dalla resistenza. L'associazioni “Sinistra con” sostiene tutte le iniziative coerenti con queste finalità, a partire dal presidio “Lucca dice NO alla violenza” di venerdì alle 18,30 in Piazza S. Giusto, ed è pienamente impegnata a collaborare con tutti coloro che vedono la gravità della situazione e la necessità di coinvolgere nella mobilitazione la più larga maggioranza dei cittadini lucchesi.