Tambellini a Ponte a Moriano: “Cercheremo di migliorare le cose, dove possibile”

venerdì, 28 settembre 2018, 08:46

di andrea salerno

L'incontro con il sindaco Alessandro Tambellini, avvenuto questa sera presso la Croce Verde di Ponte a Moriano, ha visto una partecipazione massiccia da parte degli abitanti del luogo. Gli organizzatori hanno esposto, seguendo un documento preparato in precedenza, le criticità più incombenti e sentite in paese, in seguito, gli abitanti hanno tenuto accesi interventi.

Il dibattito è stato fondamentalmente incentrato sulla riqualificazione di piazza Cesare Battisti, sulla viabilità, soprattutto nella borgata di via Nazionale e nel viale di San Gemignano - interessate dal transito di mezzi pesanti - e sulla ristrutturazione degli edifici scolastici e dei 'campetti rossi', da tempo in decadenza.

Il sindaco, accompagnato dall'assessore Gabriele Bove, ha spiegato che parecchi interventi non sono potuti essere eseguiti per mancanza di fondi. Comunque, ha ammesso che alcune cose possono e devono essere migliorate, a cominciare dalla maggior presenza di forze dell'ordine in zona per evitare situazioni di degrado e microcriminalità, e dall'aumento della frequenza della pulizia che, ad oggi, avviene solo per un giorno alla settimana alla fine del mercato del martedì.

“Sfortunatamente, nonostante i molti interventi da effettuare, il comune deve fare i conti con il poco denaro a disposizione e con l'obbligo di dare la precedenza alle situazioni più urgenti del territorio. Abbiamo preparato un progetto per riqualificare Ponte a Moriano, in modo tale da avere già qualcosa di pronto da presentare non appena verranno sbloccati i fondi sospesi dal governo. Il progetto finale, ovviamente, sarà presentato e discusso con la cittadinanza in assemblee come quella di stasera – ha dichiarato Tambellini -”.

Successivamente, il sindaco ha spiegato ai presenti che i lavori alla scuola media saranno effettuati durante le vacanze natalizie, per non disturbare le lezioni, mentre alle elementari è già stata risistemata recentemente la parte esterna.

Il nodo della viabilità, anzitutto quello relativo alla zona del pastificio Mennucci, è indubbiamente quello più difficile da dirimere. Difatti, pur essendo stato inserito da tempo un progetto nel piano strutturale, per creare una viabilità alternativa ed eliminare il passaggio dei tir dal centro facendoli passare dalla Vinchiana, si è ben lungi dalla sua realizzazione a causa degli alti costi che andrebbero sostenuti.

Gli accorsi, nei loro sentiti interventi, hanno espresso a più riprese il loro malcontento per le pessime condizioni in cui versano la piazza principale ed il teatro Nieri. Ad aggravare la situazione, nel parcheggio retrostante, sono stati segnalati casi di spaccio di droga. Il sindaco, allora, si è impegnato a effettuare in breve tempo alcuni interventi atti a esprimere la buona volontà del comune.

All'incontro, ha partecipato anche l'assessore della regione Toscana, Stefano Baccelli. Egli si è detto soddisfatto della partecipazione all'evento, evidenziando come sia importante intervenire attivamente nella vita della comunità. Concludendo, ha dichiarato che farà tutto il possibile per far sì che la regione eroghi i fondi necessari per finanziare i lavori di cui necessita la frazione.

Da ultimo, il sindaco ha anticipato che, tra qualche tempo, avrà luogo un nuovo incontro per parlare dei possibili interventi da espletare. Ad ogni modo, Ponte a Moriano ha fatto il possibile per far sentire la propria voce. Adesso la palla passa, inevitabilmente, nelle mani del comune, che dovrà cercare di non deludere i suoi cittadini, venendo incontro, per quanto possibile alle loro richieste.