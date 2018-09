Politica



Testaferrata: "Scuola Carlo del Prete, via il centro sociale dall'immobile"

venerdì, 28 settembre 2018, 13:21

"Scuola Carlo del Prete: via il centro sociale dall'immobile". Lo dichiara il consigliere Simona Testaferrata che interviene nuovamente sulla situazione del centro sociale idefix.

"Repetita iuvant, almeno così speriamo! - esordisce il consigliere - è a livelli insostenibili".



"Avevamo già fatto presente all'amministrazione Tambellini - dichiara - questa indecenza ed avevamo chiesto quali progetti culturali avesse idefix, centro sociale di sinistra, ora la realtà è sotto gli occhi di tutti: si occupa di pittura per l'esattezza, imbrattamento dei muri, accumulatori seriali di spazzatura. La frase significativa che fa capire che i ragazzi del centro sociale idefix fanno quello che vogliono è la scritta comparsa sui muri dell'immobile "ci fanno le foto perché siam belli ,belli da mori'".



"All'interno del complesso - prosegue Testaferrata - si possono notare copertoni di auto, una poltrona tirata là e poi spazzatura sul terrazzo, spazzatura ovunque. Ma i lor signori - attacca Testaferrata - non solo occupano uno spazio che potrebbe essere utilizzato dalla scuola, ma lo deturpano con sporcizia, scritte e brutti disegni. A questi ragazzi nessuno ha insegnato che quelli che sono spazi comuni ,devono essere tenuti con cura e con decoro? ricordiamo loro che in quello spazio vi sono scuole con bambini e ragazzi".



"E' evidente - conclude Testaferrata - che l'uso dell'immobile da parte dell 'idefix, con questi fatti sopra decritti, non abbia più ragione di esistere. Chiediamo all'amministrazione Tambellini, di intervenire e verificare celermente la situazione da me portata in consiglio, per una pronta risoluzione".