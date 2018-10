Politica



Appello al voto del consigliere regionale Stefano Baccelli per Simona Bonafè

giovedì, 11 ottobre 2018, 15:08

Domenica si terranno le primarie aperte per la scelta del nuovo segretario del Partito Democratico toscano. È un'importante occasione di partecipazione, necessaria sia per riallacciare i fili con le tante persone che non guardano più a noi, sia per rafforzare i legami e il confronto con chi ancora ci segue.

Questo congresso rappresenta per il PD un'opportunità di discussione sui temi e sulle proposte: la nostra idea di partito, di Regione, di Paese. Sono certo che sia fondamentale ripartire dal dialogo con tutte le parti della nostra società, con umiltà, concretezza e rinnovare in modo ancor più forte il sostegno ai nostri amministratori locali. La sfida cruciale è aggiornare e dove necessario modificare i nostri contenuti, tenendo ben fermi i nostri valori, perché è da questo che dipenderà la nostra credibilità e quella della strada che tracceremo per affrontare le prossime sfide elettorali, a cominciare dalle ormai imminenti elezioni amministrative della primavera 2019, che riguarderanno tanti Comuni del nostro territorio.

Ho scelto di sostenere Simona Bonafè, che ha l'entusiasmo, l'autorevolezza e il piglio giusto per svolgere al meglio l'importante ruolo di segretario regionale del Partito Democratico. Una donna, un'amministratrice locale, un'eurodeputata che ha conquistato sul campo la sua esperienza politica, con operatività e capacità di stare nel merito delle cose. Mi piace l'approccio con cui l'ho vista girare per i territori della Toscana: aperto, determinato e disponibile all'ascolto e al confronto. Sono certo che queste caratteristiche saranno fondamentali e utili a tutto il nostro partito per rilanciare la nostra azione politica e guidarci in una delle fasi più difficili che abbia mai attraversato. Ecco perché è così importante partecipare a questo momento democratico e quindi rinnovo l'appello agli iscritti, ai simpatizzanti e ai cittadini, di recarsi nelle sede elettorali per esprimere la loro preferenza.