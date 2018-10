Politica



Assi viari strategici, Maniglia (Lega): "Opera ancora ferma per le faide del PD"

mercoledì, 31 ottobre 2018, 14:31

"Se gli assi viari sulla Lucchesia ancora non hanno visto la luce la colpa è solo del Partito Democratico, ambiguo e fermo sulla questione".A d intervenire sulla questione della strategica infrastruttura è il Segretario della Lega di Lucca e Capannori, Marcella Maniglia. "Leggiamo in questi giorni interventi scomposti e fuori luogo di politici, sulla questione degli Assi, ma i cittadini sanno come sono andate le cose. Da anni si parla di questa opera fondamentale per il nostro territorio, infatti se dalle parole non si è mai passati ai fatti, è perché il PD lucchese si è sempre fortemente diviso sulla questione. Ci ricordiamo tutti lo scontro tra il sindaco di Lucca Tambellini e quello di Capannori (e Presidente della Provincia) Menesini. La spaccatura è del tutto evidente e si trascina ai giorni nostri, nonostante i tentativi patetici dei vari esponenti politici piddini più o meno importanti. Un partito che per troppi anni ha guidato Governo, Regione, Provincia e pressoché tutti i Comuni interessati dall'opera in questione, non è riuscito a portare a casa di fatto niente"- conclude la Maniglia."Le priorità al Governo sono state indicate dalla nostra capogruppo in Regione, Elisa Montemagni che ringrazio perchè già da tempo si interfaccia con le associazioni di categoria locali che, a gran voce, chiedono l'opera in quanto già in ampio ritardo. "Oggi la Lega governa a Roma, tra poco più di un anno si prenderà la Regione Toscana, ma nella dinamica di un'opera come quella degli assi viari è evidente come siano strategiche le prossime elezioni comunali di Capannori. Se la Lega e il centro destra dovessero uscire vincitori da quella tornata, a quel punto non ci saranno più dubbi: gli Assi Viari lucchesi potranno diventare finalmente realtà"- afferma il neo Commissario provinciale Andrea Recaldin.