Politica



Bagarre a Palazzo Santini, tra la pernacchia e le polemiche personali

mercoledì, 31 ottobre 2018, 08:45

di eliseo biancalana

Via libera del consiglio comunale di Lucca alla variazione del piano degli investimenti 2018-20 e quella delle previsioni di competenza del bilancio di previsione 2018-20. Le due proposte sono state approvate senza particolari controversie sul merito dei provvedimenti, ma questo non ha impedito ai consiglieri di polemizzare tra di loro, anche con toni piuttosto accesi.

Dopo la fase delle raccomandazioni e delle interrogazioni, il presidente del consiglio comunale Francesco Battistini ha voluto indirizzare un augurio in vista dei Comics, che prendono il via proprio oggi. Le parole ben auguranti del presidente sono però state usate come spunto da Massimiliano Bindocci (M5S) per denunciare il fatto che i felpati che svolgono servizio agli stand della manifestazione sono "sottopagati". Il consigliere pentastallato ha quindi accusato la maggioranza di centrosinistra di non aver fatto niente per difendere i diritti dei ragazzi impiegati durante lo svolgimento di Lucca Comics and Games. Un attacco che non è andato giù a Gabriele Olivati (Lucca Civica) che ha accusato Bindocci di fare "propaganda becera". In risposta, il consigliere grillino ha preso la parola, si è alzato e ha rivolto una sorta di pernacchia a Olivati, per poi mettersi a sedere. Un atteggiamento che è stato stigmatizzato dai consiglieri di centrosinistra.

Il clima di divisione è poi sembrato rientrare quando ha preso la parola il consigliere Roberto Guidotti (PD), in quanto presidente della commissione speciale per la sicurezza dei luoghi di lavoro, oramai arrivata alla fine del mandato. La commissione fu infatti istituita dopo la tragica morte sul lavoro di Antonio Pellegrini e Eugenio Viviani, per un periodo temporaneo. Guidotti ha fatto il punto sul lavoro svolto in questi mesi dall'organo da lui presieduto, sottolineando il clima di collaborazione tra maggioranza e opposizione. È stata anche data lettura di un pensiero scritto dai familiari Pellegrini e Viviani, che ha provocato un applauso convinto di tutta l'aula di Palazzo Santini. La vice presidente della commissione Serena Borselli (Lucca in Movimento) ha quindi presentato un ordine del giorno sul tema della sicurezza sul lavoro che è stato approvato all'unanimità dal consiglio comunale.

Ma il clima di concordia è durato poco. Va detto che a dividere non è stato tanto il merito del provvedimento di variazione del piano investimenti 2018-20, composta dal piano di acquisizione dei beni durevoli e dal programma triennale delle opere pubbliche 2018-20 e dall'elenco annuale 2018. L'assessore ai lavori pubblici Celestino Marchini ha ricevuto apprezzamenti dall'opposizione per alcune misure presentate, concernenti tra l'altro interventi di manutenzione su strade e scuole. In particolare, Enrico Torrini (SìAmo Lucca) ha apprezzato l'impegno della giunta a dare il via ai lavori al Ponte di Balbano (tema molto caro al consigliere del centrodestra). Ciò nonostante non è mancata qualche scintilla tra i consiglieri dei due schieramenti, per questioni in parte di carattere personale. Nicola Buchignani (FdI) ha comunque chiarito che il centrodestra non avrebbe votato a favore del testo per motivi di dissenso su alcuni interventi. Alla fine il provvedimento è passato con 20 voti favorevoli e un solo contrario. È invece stata approvata con 20 sì e 6 contrari la variazione alle previsioni di competenza del bilancio di previsione 2018-20, illustrata nell'aula dal vicesindaco Giovanni Lemucchi. "Sul conto corrente abbiamo il segno positivo" ha commentato i dati economici del comune il sindaco Alessandro Tambellini.