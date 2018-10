Politica



Bianucci: "Individuato uno dei trasgressori, che buttava sacchetti della spazzatura nell'area del cimitero di Picciorana"

martedì, 23 ottobre 2018, 16:04

La battaglia del comune di Lucca, contro gli incivili (la piccola minoranza dei cittadini, ma non per questo meno dannosi) che abbandonano i rifiuti sul territorio centra una vittoria importante: dopo numerosi e ripetuti controlli, la polizia municipale, in collaborazione con Sistema ambiente, ha infatti finalmente individuato uno dei responsabili che, da tempo, utilizzava i bidoni carrellabili del cimitero di Picciorana per gettare i sacchetti della spazzatura. La problematica andava avanti da tempo, ed era stata a più riprese segnalata dai cittadini. Era stato il presidente della commissione lavori pubblici ed ambiente del Comune, Daniele Bianucci, a raccogliere le indicazioni delle criticità, e a richiedere al comando dei vigili e all'azienda dei rifiuti un impegno ancora maggiore, per individuare le responsabilità.

"Il personale del nucleo di vigilanza ambientale della Polizia municipale, unitamente ad un operatore di Sistema Ambiente, ha realizzato un ennesimo sopralluogo presso il cimitero di Picciorana, riscontrando nuovamente sacchi di rifiuti domestici all'interno dei bidoni scarrellabili, in dotazione alla struttura – racconta il consigliere comunale Daniele Bianucci - Essi sono stati aperti, ed è stato rinvenuto un reperto che ha consentito l'individuazione di un trasgressore, residente nel comune di Lucca. Il nominativo del trasgressore sarà inviato successivamente anche a Sistema Ambiente per gli accertamenti relativi: per lui in arrivo, a conclusione dell'iter istruttorio, c'è una significativa sanzione. Il mio ringraziamento va agli operatori della municipale e al loro comandante Maurizio Prina, e a quelli dell'azienda dei rifiuti (e al presidente Romani e al direttore Paolini), per la dedizione, l'impegno e l'attenzione con cui svolgono la loro attività. Ma un ringraziamento va anche ai tantissimi cittadini responsabili, che ogni volta segnalano comportamenti così dannosi: non mi stancherò infatti di dire che essi rappresentano la stragrande maggioranza dei lucchesi".