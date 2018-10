Politica



Bilancio consolidato, duello Santini-Lemucchi su Gesam gas e luce

martedì, 16 ottobre 2018, 08:52

di eliseo biancalana

La vendita delle quote di Gesam Gas e Luce nel mirino delle liste civiche di centrodestra, SìAmo Lucca e Lucca in Movimento. La questione è emersa nell'ultima seduta del consiglio comunale, durante la discussione del bilancio consolidato 2017 del comune.



Il bilancio consolidato del comune considera anche i dati degli enti controllati da Palazzo Orsetti, ovvero Opera delle Mura, Teatro del Giglio, Polis, Lucca Holding, Geal, Gesam, Gesam Gas e luce, Erp. "L'utilità del bilancio consolidato serve soprattutto nel rapporto con i terzi, in particolare con il sistema bancario" ha spiegato il vice sindaco Giovanni Lemucchi, che però ha espresso dubbi sull'utilità del documento, che sostanzialmente fa la somma dei bilanci dei diversi enti. Considerazione condivisa da Claudio Cantini (Lucca Civica), che ha sottolineato che la stesura del bilancio consolidato porta inoltre via moltissime energie agli uffici.



La discussione sul documento è però sfociata in un dibattito sulla procedura di vendita del 60 per cento delle quote di Gesam gas e luce, attualmente detenute da Gesam Reti (controllata dal comune di Lucca). Secondo il leader delle liste civiche del centrodestra, Remo Santini, i numeri del bilancio consolidato dimostrerebbero l'importanza economica di Gesam Gas e Luce e che quindi la vendita in corso sarebbe in realtà una svendita. Santini ritiene poi una contraddizione il fatto che Gesam Gas e Luce non sia stata considerata nel bilancio consolidato di Lucca Holding, mentre invece in quello del comune sì. Ma soprattutto per le liste civiche non sarebbe stata rispettata la legge Madia, e in particolare i commi 4 e 5 dell'articolo 24. L'alienazione delle quote sarebbe dovuta avvenire entro il 30 settembre, ha sostenuto Santini, per il quale ora il comune rischierebbe di andare incontro a sanzioni pesanti.



Le contestazioni di Santini sono state respinte da Lemucchi, che ha contestato l'interpretazione della legge data dall'opposizione e ha invece sostenuto che le scadenze sono state rispettate. Ne è scaturito un dibattito piuttosto vivace, con le liste civiche che hanno ribadito le loro critiche con l'intervento di Cristina Consani (SìAmo Lucca). Per cercare di chiarire la questione è stato fatto intervenire il dirigente comunale Lino Paoli, che ha escluso il rischio di sanzioni, però alla fine ogni parte è rimasta sulle proprie posizioni.



Altro elemento di discussione, il ruolo di consulenza svolto dalla società di revisione Earnest and Young. Su questo aspetto ha sollevato alcune critiche Massimiliano Bindocci (M5S). Gli hanno replicato Lemucchi e Chiara Martini (PD), che hanno sottolineato che comunque il comune si è assunto le proprie responsabilità nella stesura del bilancio consolidato.

La pratica è infine passata a maggioranza, con il voto favorevole del solo centrosinistra.