Politica



Bindocci: "Sbagliata la fusione di Itinera con Metro"

martedì, 16 ottobre 2018, 12:41

Massimiliano Bindocci, portavoce del Movimento 5 Stelle di Lucca, interviene sulla questione, in vista della votazione di stasera, relativa alla fusione di Itinera con Metro.



"Unire la società che doveva fare accoglienza e promozione alla società che gestisce i parcheggi - dichiara - è una opera di amministrazione che potremmo definire creativa. La sensazione è che l'improvvisazione sia stata anche in questo caso sovrana".



"È vero - incalza - che la legge Madia impone la chiusura delle società partecipate sotto certi requisiti, come Itinera, ma l'occasione doveva essere anche quella di fare una riflessione sulla accoglienza turistica e decidere come farla affinché sia un volano per lo sviluppo turistico del territorio e non un orpello. Invece nessuna discussione, nessun confronto, ma una semplice sommatoria dove al momento tornava meglio".



"La analogia tra le tariffe del parcheggio e la gestione della tassa per gli autobus che gestisce Itinera - sottolinea - è formalmente inesatta è sostanzialmente ridicola. Era l'occasione di mettere sotto una unica regia la gestione dell'accoglienza e degli eventi facendo sinergia tra ITINERA e CREA, magari facendo finalmente quella attività di promozione del territorio che la Regione fa solo per Firenze, per favorire le attività lucchesi - qui l'univa cosa che si è fatta è impedire ai giovani di aprire certe attività nel centro con moratorie medio-evali".



"Lucca - conclude -, se condividiamo che nel turismo possa avere un volano di sviluppo economico ed occupazionale doveva e poteva avere una società che gestisse e coordinasse questa tematica. La necessità poi di fare una commissione di indagine sulle assunzioni e sulle spese nel personale e nei fornitori è sempre più evidente, ma a questo punto non penso solo alla mala fede di qualcuno, me è chiaro che c'è anche dell'incompetenza di molti".