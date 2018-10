Politica



Bindocci: "Si faccia chiarezza sul canile e gattile di Pontetetto"

sabato, 13 ottobre 2018, 17:41

Il consigliere comunale pentastellato Massimiliano Bindocci: "Si faccia chiarezza sul canile e gattile di Pontetetto, le regole, le persone e gli animali meritano rispetto".



Sulla vicenda del Canile-Gattile di Pontetetto - spiega Bindocci - l’amministrazione comunale non ci sta convincendo affatto, è prevista nei prossimi giorni l’assegnazione della gestione, ma ci sono a nostro avviso molti problemi. Chiederemo immediatamente ad Asl ed Amministrazione Comunale l’accesso agli atti, invitiamo il sindaco ad intervenire immediatamente per verificare il rispetto delle regole, e delle condizioni previste per garantire una struttura adeguata. La struttura sembra sia stata accreditata, ma a nostro avviso bisogna verificare bene se ci sono le condizioni per l’accreditamento in particolare di gabbie e rifugio, ma non solo.

Capisco - prosegue il portavoce dei Cinque Stelle - che forse è un argomento sul quale il Comune non vuole spendere, mentre in molti altri casi vediamo ancora sprechi, ci sembra infatti evidente che sia necessario fare prima di tutto degli investimenti strutturali, di adeguamento e di manutenzione per garantire le condizioni di spazio ed igieniche perché gli animali possano vivere dignitosamente, divisi nei modi previsti, quando sono ospitati in questa struttura. A nostro avviso molti problemi devono essere ancora risolti. Formalmente ci sono diverse cose che non ci convincono, a partire dal rispetto di un termine per la presentazione della manifestazione di interesse.

Dunque - conclude Bindocci - denunciamo un problema relativo alla assegnazione del servizio di gestione del Canile-Gattile di Pontetetto su cui chiediamo chiarezza. Chiediamo di dedicare immediatamente una commissione urgente a questo tema, prima di assegnare il Canile/Gattile per affrontare la questione con i dirigenti del Comune e la amministrazione di Lucca, con i dirigenti dell’Asl competente area veterinaria. Noi vogliamo per cani e gatti un trattamento adeguato, vogliamo essere sicuri di aver fatto il massimo possibile e che tutte le regole siano rispettate, per le regole, per le persone e per gli animali.