Politica



CasaPound: fine settimana di cultura, sport e politica per il quarto compleanno della sede del centro storico

giovedì, 25 ottobre 2018, 09:11

Torna nel fine settimana la consueta due giorni di eventi per festeggiare il compleanno de L'Artiglio, lo "spazio non conforme" animato da CasaPound Italia in centro storico, in via Michele Rosi 76 (già via dei Borghi).

Cultura, sport e politica sono i temi dei tre incontri di venerdì e sabato. Venerdì 26, alle ore 21:15 sarà presentato il libro "Ezra Pound e la musica. Da Omero a Beethoven", edito da Eclettica. Sarà presente l'autore Mattia Rossi, giornalista e critico musicale che spiegherà il rapporto fondamentale fra il poeta americano e la musica.

Sabato 27, alle ore 16:15, l'alpinista lucchese Riccardo Bergamini, racconterà la recentissima spedizione in Nepal sulla montagna Singu Chuli, mai scalata da un italiano.

Sempre sabato 27, alle ore 18:15, CasaPound si confronterà sul voto elettorale. L'evoluzione da movimento a partito sarà raccontata attraverso tre elezioni: Lucca 2017, con Fabio Barsanti che è stato eletto consigliere comunale con l'8% dei voti; Giacomo Melosi, eletto a Pescia nel 2018 con il 9%; Saverio Di Giulio, responsabile di CasaPound Firenze, città dove si voterà nel 2019. Sarà presente anche Denise Fruzzetti, portavoce di CPI a Massarosa.

A seguire aperitivo e concerto acustico.



Per informazioni casapoundlucca@yahoo.it o scrivere sulla pagine Facebook di CasaPound Lucca.