Politica



Ceccardi (Lega): "A Lucca nuovi vertici provinciali"

martedì, 30 ottobre 2018, 15:44

In vista delle elezioni amministrative ed europee del prossimo anno, continua l'opera di ristrutturazione della Lega Toscana da parte di Susanna Ceccardi, commissario della Lega di Matteo Salvini in Toscana. Dopo le nomine dei collaboratori a livello regionale, Ceccardi sta mettendo mano all'assetto territoriale del partito e assicura: "si apre una nuova fase in continuità con quanto di buono fatto fino ad oggi".

Il commissario in questi giorni sta studiando le relazioni pervenute da ciascuna provincia e facendo le valutazioni del caso, riferite in particolare all'impegnativa tornata elettorale del 2019. Per adesso le tre province che vedono rinnovati i propri i vertici sono Livorno, Lucca e Siena. La provincia di Livorno sarà affidata all'avvocato livornese Manfredi Potenti, classe '76, parlamentare e militante leghista di lunga data. La provincia di Lucca sarà affidata invece ad Andrea Recaldin, trentasettenne, uomo di assoluta fiducia del Sindaco Ceccardi e già capo di gabinetto a Cascina. La provincia di Siena sarà invece gestita dalla Senatrice Tiziana Nisini, 43 anni e residente a San Gimignano.

"Stiamo cercando di mettere le gambe ad una piccola ristrutturazione interna che ci aiuterà a rafforzare la nostra capacità di ascolto e di coinvolgimento, per affrontare al meglio la tornata elettorale che ci aspetta. Ripartiamo da quanto di buono è stato fatto negli anni passati e con il pieno sostegno di chi mi ha preceduto alla guida del Movimento. Ringrazio i Commissari uscenti Andrea Di Meglio, Domenico Caruso e Marco Landi che saranno coinvolti in altre importanti sfide per far vincere la squadra in Toscana e al contempo auguro buon lavoro ai nuovi responsabili provinciali". Susanna Ceccardi Commissario regionale Lega Toscana.