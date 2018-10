Politica



Consiglio, addio a Itinera e a Gesam Energia, ma è scontro sulle partecipate

martedì, 16 ottobre 2018, 23:53

di eliseo biancalana

Cala il sipario su Itinera e Gesam Energia. Le due società controllate dal comune di Lucca tramite Lucca Holding vengono infatti rispettivamente incorporate in Metro e in Lucca Holding Servizi. Lo ha deciso l'aula di Palazzo Santini, a maggioranza. L'amministrazione Tambellini procede quindi nel ridisegnare la geografia delle società partecipate lucchesi, ma è polemica con l'opposizione di centrodestra, soprattutto sui temi del progetto di un ente unico per la cultura e sul destino di Gesam Reti.

All'esame dell'aula presieduta da Francesco Battistini sono state sottoposte la proposta di fusione per incorporazione di Itinera in Metro, e la proposta di fusione per incorporazione di Gesam Energia in Lucca Holding Servizi. Tutte e quattro le società citate sono controllate al 100 per cento da Lucca Holding (a sua volta controllata al 100 per cento dal comune di Lucca): questo ha reso possibile per le due operazioni l'adozione della procedura semplificata (articolo 2505 codice civile). Nell'esporre le due operazioni, il vice sindaco Giovanni Lemucchi ha spiegato che in entrambi casi sarà garantita la continuazione dei rapporti di lavoro esistenti, in virtù dell'articolo 2112 del codice civile. Sono stati inoltre approvati i due nuovi statuti di Metro e Lucca Holding Servizi, in modo da estendere il loro oggetto sociale alle attività che ora sono svolte dalle società incorporate. Nel caso di Lucca Holding Servizi, l'oggetto sociale si estende anche all'attività dei servizi cimiteriali e alla gestione immobiliare della sede di via Nottolini, come conseguenza della cosiddetta scissione asimmetrica di Gesam, già deliberata in passato dall'aula di Palazzo Santini.

Entrambe le operazioni sono state attaccate dalle minoranze. Per Alessandro Di Vito (SìAmo Lucca) la fusione di Itinera in Metro seppellirebbe l'annunciato progetto dell'amministrazione comunale di creare una fondazione per la cultura, che avrebbe dovuto unire sotto un'unica gestione il Teatro del Giglio, l'Opera delle Mura e appunto Itinera. "Il progetto di un'istituzione che si occupi della cultura a Lucca non è affatto finito" ha ribattuto il sindaco Alessandro Tambellini, che però ha chiarito che il nuovo ente non sarà una fondazione. A detta del primo cittadino, la fusione di Itinera in Metro è stata resa necessaria dal decreto Madia, dato che la società del turismo ha un fatturato inferiore ai 500mila euro. Ma secondo Marco Martinelli (Forza Italia) sarebbe invece stato più logico fondere Itinera in Lucca Crea (la società che gestisce il polo fiere e Lucca Comics and Games), perché entrambe promuovono il turismo. La considerazione del capogruppo azzurro è stata condivisa da Fabio Barsanti (CasaPound). La fusione di Gesam Energia in Lucca Holding Servizi è stata invece duramente attaccata da Cristina Consani (SìAmo Lucca), per la quale l'operazione fa parte di una serie di scelte che hanno portato la giunta a "sfasciare" la Gesam delle origini per seguire una linea di "asservimento alla regione Toscana".