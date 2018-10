Politica



Consiglio, il dramma dei lavoratori della Spirale: "Ci sentiamo presi per i fondelli"

lunedì, 15 ottobre 2018, 22:30

di eliseo biancalana

Il consiglio comunale di Lucca interviene sulla vertenza Spirale. L'aula di Palazzo Santini ha approvato un ordine del giorno che esprime solidarietà ai dipendenti, sostenuto da tutte le forze politiche. Sono 42 i lavoratori impiegati nello stabilimento di Monsagrati (Pescaglia) che rischiano il posto di lavoro. Presenti in comune numerosi lavoratori, i sindacalisti e anche il sindaco di Pescaglia Andrea Bonfanti e il consigliere regionale Stefano Baccelli.

La vertenza sindacale ha avuto origine dalla decisione dell'azienda trentina di trasferire le proprie attività produttive da Monsagrati a Cinte Tesino (Trento). Di conseguenza ha avviato una procedura di licenziamento collettivo nei confronti dei 39 dipendenti assunti a tempo indeterminato. Inoltre ci sono 3 lavoratori assunti a tempo determinato che rischiano di non vedersi rinnovato il contratto. RSU e sindacati si oppongono alla chiusura dello stabilimento. "Ci si aspetta che i consiglieri prendano a cuore le situazioni di questa azienda e di queste 42 famiglie" è stato l'auspicio espresso prima dell'inizio del consiglio da Paolo Bruni (Filctem CGIL), presente fuori dall'aula di Palazzo Santini con Andrea Satti (Femca Cisl) e i rappresentanti delle RSU Laura Raffi, Massei Maurizio e Andrea Volpi. I lavoratori si sentono ingannati dall'azienda, perché questa ha ricevuto un finanziamento dalla provincia autonoma di Trento per assumere 35 persone entro la fine del 2019. "Ci sentiamo abbastanza sfruttati" hanno lamentato i dipendenti intervistati da La Gazzetta di Lucca. I lavoratori hanno ricordato di aver lavorato a ciclo continuo, sabati e straordinari compresi, fino alla decisione dell'azienda, che definiscono "improvvisa". "Durante il periodo estivo c'è stato un surplus di attività" ha spiegato ancora Bruni. "Ci sentiamo presi per i fondelli" ha detto Andrea Volpe, prendendo in consiglio la parola a nome dei lavoratori. Volpe ha chiesto come mai l'azienda sostiene di chiudere lo stabilimento perché il prodotto realizzato a Monsagrati non avrebbe più mercato, e poi nello stesso tempo sposta le macchine in Trentino.

Presente a esprimere solidarietà ai dipendenti il sindaco Andrea Bonfanti, che è pure intervenuto nell'aula di Palazzo Santini. Venerdì a Pescaglia si terrà un consiglio comunale straordinario sulla vertenza. La giunta locale avrebbe voluto tenere il consiglio dentro l'azienda ma i vertici non l'hanno consentito. Anche il consiglio regionale si è espresso sulla vicenda, votando due ordini del giorno a favore dei lavoratori, uno del PD e uno della Lega. "Credo davvero che debba diventare un caso nazionale" ha dichiarato a La Gazzetta di Lucca il consigliere regionale Stefano Baccelli (PD). Per Baccelli si sarebbe di fronte a una "delocalizzazione" all'interno del territorio italiano. Venerdì 24 si terrà un tavolo di crisi alla regione.

La mozione a favore dei lavoratori è stata presentata nell'aula da Roberto Guidotti (PD), presidente della commissione speciale per la sicurezza dei luoghi di lavoro. L'ordine del giorno esprime solidarietà ai lavoratori e alle loro famiglie, ed esprime convinta adesione alle ragioni della loro mobilitazione. In consiglio comunale è stato un coro di interventi a favore dei dipendenti.

Da Daniele Bianucci (Sinistra con Tambellini) a Fabio Barsanti (CasaPound), da Massimiliano Bindocci (M5S) a Claudio Cantini (Lucca Civica), da Remo Santini (SìAmo Lucca) al sindaco Alessandro Tambellini, tutti si sono espressi a favore dei lavoratori. Una nota di polemica politica è venuta dal consigliere Giovanni Minniti (Lega), che ha criticato le politiche di centrosinistra, e in particolare la legge Fornero e il Job Act di aver favorito i licenziamenti. Il consigliere Gianni Giannini (PD) ha abbandonato l'aula per protesta, per poi rientrare alla fine delle parole del leghista. Guidotti ha replicato invitando a non strumentalizzare la vicenda, perché il lavoro non ha colore politico.

L'ordine del giorno è passato all'unanimità. Convinti applausi dei lavoratori hanno accolto l'esito della votazione.