Politica



Dal consiglio di Monsagrati un grido bipartisan: “La Spirale/Nora non deve chiudere, crisi pretestuosa”

sabato, 20 ottobre 2018, 11:22

di simone pierotti

L’edificio ex Etruria a Monsagrati, a poche decine di metri dalla sede della Spirale / Nora, ha ospitato la seduta straordinaria e aperta del consiglio comunale di Pescaglia. Come era immaginabile, tantissima gente è accorsa ad assistere a quello che è stato un’autentica presa di posizione comune di amministrazione, rappresentanti politici e istituzionali, sindacati, lavoratori e cittadini comuni contro la proprietà aziendale. La crisi dello stabilimento di Monsagrati è ben nota a tutti: l’azienda ha annunciato la sua chiusura e la delocalizzazione di macchinari e una parte dei dipendenti (12 su 42) nella sede centrale di Cinte Tesino, in provincia di Trento. Un annuncio che ha lasciato di stucco i dipendenti e le rappresentanze sindacali, dato che niente faceva presagire tale spauracchio, alla luce della produzione recente tutt’altro che ridotta.

All’assemblea aperta hanno risposto “presente” tanti politici e istituzioni, di tutti gli ordini e schieramenti: il senatore Andrea Marcucci, i deputati Gloria Vizzini (M5S) e Umberto Buratti, l’assessore regionale Marco Remaschi, i consiglieri Stefano Baccelli, Elisa Montemagni e Maurizio Marchetti, il presidente del consiglio comunale di Lucca Battistini, il sindaco di Porcari Fornaciari. Presenti tanti altri rappresentanti comunali del territorio, sia di maggioranza che di minoranza. C’erano ovviamente i rappresentanti sindacali dei lavoratori e gli stessi 42 lavoratori che oggi vedono a forte rischio il proprio posto di lavoro.

Il sindaco Andrea Bonfanti ha introdotto il consiglio ringraziando tutti per la partecipazione: “Siamo di fronte ad un caso di crisi mai visto in Italia, con una delocalizzazione interna alla nostra nazione. Da parte dell’azienda al momento ho trovato totale chiusura e questo è un fatto grave. Siamo qua per trovare unità di intenti, tutti quanti, ed aprire un tavolo di trattativa perché i 42 posti di lavori vanno salvati a tutti i costi”. E’ iniziata quindi la serie di interventi, a cominciare dalle testimonianze, molto toccanti, di due lavoratrici, a nome di tutti. “Non siamo numeri, siamo famiglie e il lavoro è per noi vita e dignità!” ha esclamato la signora Silvia. “Sono 30 anni che lavoro in questa azienda – ha proseguito una seconda operaia – ci siamo rimboccati sempre le maniche e niente lasciava presagire quanto ci è stato annunciato. Siamo stati presi in giro! Ci hanno detto che 12 dipendenti potranno essere assunti a Trento, ma stiamo scherzando?”. Parole chiare e di battaglia da parte dei sindacalisti. “Nella mente dell’azienda c’è solo il sistema produttivo, le persone non contano niente. Questa è tutta un’operazione di speculazione, non c’è nessuna crisi produttiva” ha tuonato Franco Galeotti della Cgil. Sulla stessa lunghezza d’onda Andrea Satti della Cisl. Sono seguiti gli interventi del presidente del consiglio comunale di Lucca Battistini, di un rappresentante della giunta di Massarosa, di Fornaciari, sindaco di Porcari. Il senatore Andrea Marcucci ha assicurato un’azione bipartisan e tutto il proprio impegno per portare avanti la questione Spirale in sede parlamentare e di Ministero del Lavoro. Unione di intenti assicurato anche dagli altri parlamentari Gloria Vizzini e Umberto Buratti. Molto duro l’intervento di Stefano Baccelli che ha sottolineato il gioco speculativo che sta facendo l’azienda. Sono seguiti gli interventi, altrettanto risoluti, di Elisa Montemagni e Maurizio Marchetti. Il consiglio comunale ha poi messo ai voti ed approvato all’unanimità un ordine del gioco che impegna comune, giunta e consiglio comunale di Pescaglia ad intraprendere ogni azione e iniziativa atte a difendere i posti di lavoro dello stabilimento di Monsagrati.