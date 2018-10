Politica



Desaparecidos

lunedì, 15 ottobre 2018, 14:00

di aldo grandi

Ricordate, subito dopo la vittoria al ballottaggio nelle ultime elezioni amministrative, il neosindaco di Lucca Alessandro Tambellini varcare la soglia di palazzo dei Bradipi e, poi, farsi fotografare con tanto di bandiera dei rom? E, sempre quella sera, non rammentate la danza della pioggia improvvisata sempre da mr. Tambellin Man con un esponente della comunità senegalese? Noi non abbiamo dimenticato e, sia pure a malincuore, abbiamo accettato queste esibizioni del primo cittadino in occasione di una vittoria storica alla quale, probabilmente, non credeva più nemmeno lui. Bene, ci sono venuti in mente questi due episodi quando, afferrato il telefono cellulare, abbiamo avvertito il bisogno di informarci se qualcuno, in rappresentanza dell'amministrazione comunale, si era recato a portare i saluti della città a uno dei suoi principali rappresentanti, Umberto Tenucci, in occasione della riapertura, sabato mattina, di un'attività commerciale che vanta, scusate se è poco, oltre 150 anni di storia.

La risposta non ha ammesso incertezze: nessuno, non il sindaco, non l'assessore alle attività produttive e allo sviluppo economico Valentina Mercanti, non Ilaria Vietina assessore alla continuità della memoria storica, non Gabriele Bove, assessore all'arredo e al decoro urbano, non, infine, Stefano Ragghianti, assessore al turismo di una città divenuta un grande centro di accoglienza per l'accattonaggio spinto, hanno pensato di percorrere alcune decine di metri dal palazzo dei Bradipi ex palazzo Orsetti per portare una parola di incoraggiamento, un saluto ufficiale, un bentornato a chi, da generazioni, ha contribuito a fare di Lucca quel che Lucca, almeno fino a qualche tempo fa, è stata: la città del garbo come scrisse Curzio Malaparte in Maledetti toscani.

E badate bene che a Umberto Tenucci, dei saluti o degli incoraggiamenti da parte della giunta comunale, interessa il giusto, ossia niente, ma esiste anche quella che viene troppo spesso trascurata ed è l'eleganza della forma, la sobrietà dello stile. A nostro avviso la riapertura di un negozio così prestigioso, per di più anche ad opera di due personaggi come Paolo Del Debbio e Sally Monetti, rappresenta per la città un traguardo importante per il quale non dobbiamo certo ringraziare i polipi dell'agenzia delle entrate e di Equitalia, bensì chi ancora crede e ha creduto nella vocazione commerciale di Lucca.

Ci domandiamo anche quali siano i consiglieri di sua maestà Tambellini se non ce n'è stato uno in grado di capire che un semplice salto in via Fillungo, sabato mattina con, in mano, un mazzo di fiori, avrebbe rappresentato il classico beau geste senza alcun doppio o triplo significato.

Se questa, per molti, può essere considerata solo una forma, per noi che coltiviamo la memoria storica più di ogni altro elemento di identità e appartenenza, essa costituisce vera sostanza.

Gli amministratori lucchesi, tuttavia, sono in buona compagnia, dal momento che anche all'opposizione, hanno perduto un'occasione ghiotta, non hanno pensato di andare a salutare la nuova apertura ché, bene attenti, non è Umberto Tenucci né rappresenta solo lui, bensì il recupero-ritorno alla città e alla sua vita di uno dei più rappresentativi negozi del centro storico.

Non è, forse, il Tenucci di pari importanza come il Caffè Di Simo rimasto a marcire invece che a marciare, tra polveri e lavori da fare che nessuno si prende la briga di eseguire? E vogliamo scommettere che in caso di riapertura del prestigioso caffè che vide l'ingresso di Giacomo Puccini, sindaco e assessori, infiliamoci pure i consiglieri comunali, farebbero a gara per farsi immortalare in prima fila? Non è forse Tenucci altrettanto significativo per la città?