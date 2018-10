Politica



Don Biancalani a Lucca, Minniti (Lega): "Smetta di vestire i panni del paladino dell’immigrazione"

giovedì, 25 ottobre 2018, 09:49

Il consigliere comunale della Lega Giovanni Minniti commenta che nei prossimi giorni sarà presente a Lucca Don Massimo Biancalani per parlare di immigrazione, accoglienza ed integrazione.

"Per chi non lo sapesse - esordisce Minniti -, don Biancalani è l’albergatore di Vicofaro di Pistoia conosciuto per aver portato a fare il bagnetto in piscina diversi immigrati con tanto di foto su Facebook per immortalare i gioiosi momenti e per averli fatti dormire in chiesa dopo che le autorità avevano vietato la sistemazione in canonica per l’inosservanza delle norme in materia di sicurezza".

"Non oso pensare - prosegue Minniti - a cosa possano aver combinato quei baldi giovanotti nella casa del Signore resa sacra dalla presenza reale di Cristo nell’Eucarestia custodita nel tabernacolo! I migranti che stanno a cuore di Don Biancalani, finora, hanno fatto i turisti a spese dei cittadini italiani e sono stati coccolati, riveriti e serviti in alberghi e residence con wi-fi, smartphone, bicicletta, 35 euro al giorno e paghetta per le piccole spese quotidiane. Le vittime della legge Fornero, i precari, gli esodati, i disoccupati, i disabili e gli anziani non autosufficienti sono abbandonati al loro destino senza che nessuno faccia niente di concreto per loro".

"A don Biancalani - conclude - suggerirei di occuparsi anche di loro: smetta di vestire i panni del paladino dell’immigrazione e cerchi di dedicare più tempo alla sua vocazione sacerdotale magari celebrando una messa in suffragio delle povere Desirée e Pamela barbaramente violentate ed assassinate".