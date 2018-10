Politica



Fiom-Cgil ai lavoratori Snaitech: "Non firmate per il cambio del contratto nazionale di lavoro"

sabato, 6 ottobre 2018, 08:41

La Fiom-Cgil interviene in merito alla volontà dell'azienda Snaitech di cambiare il contratto nazionale di lavoro rivolgendosi ai lavoratori e invitandoli a non firmare.



"Se un'azienda è legittimata a cambiare il contratto nazionale di lavoro - esordisce - lo può fare in modo unilaterale: non serve il consenso dei singoli lavoratori. Il fatto che Snaitech vi chieda di firmare per esprimere il vostro consenso al cambio di contratto è la dimostrazione che sa di non poterlo fare ed allora cerca di coprirsi e di prepararsi una linea difensiva".

"La verità - spiega - è che trattandosi di un Contratto Nazionale di Lavoro che ha validità di tre anni, firmato insieme alle organizzazioni sindacali del settore metalmeccanico, se non c'è il consenso delle controparti (che assolutamente non esiste) dovrebbe comunque attendere la conclusione del periodo di validità contrattuale (26 novembre 2016 / 25 novembre 2019)".



"La Fiom-Cgil - conclude - ha già annunciato che se Snaitech procederà unilateralmente avvierà una specifica azione legale ed è quello che faremo. Nel frattempo vi invitiamo a non firmare alcunché perché non siete assolutamente tenuti a farlo e perché in questo modo aiutereste soltanto la direzione aziendale a portare avanti il proprio intento di scegliersi il contratto ed il sindacato che preferiscono e a peggiorare le condizioni di vita di tutti voi. Partecipate all'assemblea che è stata indetta dalla Rsu per martedì 9 ottobre dalle 11.30 alle 13".